O gospodărie din comuna Rojişte, judeţul Dolj, a fost atacată în noapte de sâmbătă spre duminică de o haită de şacali, iar zeci de oi au fost omorâte de animalele sălbatice.

Haită de șacali Foto: DreamsTime / Brian Sedgbeer

Potrivit Prefecturii Dolj, şacalii au atacat ferma de oi a unui localnic amplasată la intrarea în comună. Prefectul judeţului Dolj, Dan Diaconu, împreună cu directorul DSVSA Dolj şi reprezentanţi ai fondului de vânătoare s-au deplasat la faţa locului.

În urmă cu o săptămână şi în comuna Călăraşi, judeţul Dolj, o fermă de ori a fost atacată de şacali, primarul comunei susţinând că de vină este "toată lumea", pentru că şacalii vin în sat, pentru că au terminat fauna din câmp.

"Şacalii şi-au părăsit habitatul obişnuit şi au atacat sălbatic în sat, în curtea omului. De vină, ca de obicei, toată lumea. Deci, fără terenuri cultivate în totalitate, cu pârloage peste tot şi cu gunoaie alimentare în jurul satului, şacalii sunt şi vor fi invitaţii noştri", susţine primarul comunei Călăraşi, Sorin Sandu.

Prefectura cere aprobare pentru vânători de șacali de noapte

Prefectura Judeţului Dolj a solicitat o aprobare de la Ministerul Mediului pentru mărirea cotei fondului de vânătoare şi vânarea şacalilor pe timpul nopţii, după ce mai multe gospodării din judeţ au fost atacate în ultimele săptămâni de animalele sălbatice care au omorât peste o sută de oi.

"Săptămâna trecută am făcut o adresă către minister prin care am solicitat mărirea cotei fondului de vânătoare, însă problema majoră cu care ne confruntăm este faptul că şacalii sunt animale nocturne şi vânează doar noaptea. Chiar dacă am solicitat să se mărească cota de vânătoare, problema majoră cu care ne confruntăm este că ar trebui să primim o aprobare pentru a fi vânate noaptea", a declarat prefectul judeţului Dolj, Dan Diaconu.

"Ne-am deplasat la faţa locului împreună cu directorul DSVSA Dolj, directorul Direcţiei Agricole şi Agenţiei de Mediu urmând să se stabilească comisia pentru Evaluarea pagubelor. Din prima cercetare, sunt 33 de animale ucise - oi adulte şi miei - mai sunt câteva animale rănite, care sunt evaluate pentru a se stabili dacă au sau nu au rabie sau sunt purtătoare de alte boli transmise în urma muşcăturilor", a precizat Dan Diaconu.

