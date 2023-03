ESENTIAL Vineri, 10 Martie 2023, 08:25

Daniela Tatara, fosta iubită a lui Cosmin Achim, a făcut dezvăluiri la GSP Live despre problemele cu jocurile de noroc ale fostului fotbalist de la Petrolul și FC Voluntari.

Daniela Tatara Foto: Captura Gsp

Cosmin Achim (27 de ani) este investigat de Departamentul de Integritate al FRF după ce ar fi pariat sume de bani pe mai multe meciuri din Liga 1, printre care și partidele echipelor sale, FC Voluntari și Petrolul. Fundașul și-a reziliat contractul cu Petrolul în weekendul care a trecut, invocând motive personale.

„Am locuit în România până acum 11 ani. Am hotărât să părăsesc țara pentru că nu ni se oferă absolut nimic. Dețin niște afaceri aici, în Franța, în sistemul HoReCa. Am avut și alte societăți în România care s-au ocupat de transportul cerealelor, am fost director într-o sucursală Raiffeisen acum mai mulți ani. Eu și Cosmin Achim ne-am cunoscut prin rețelele de socializare.

El mi-a scris acum 4 ani de zile, dar nu dau atenție, de obicei, acestor lucruri pe rețelele de socializare, pentru că nu ai de unde să știi cu cine vorbești. Ne-am cunoscut, apoi după o lună și jumătate am venit în România. Așa am început o relație oficială, o chestie asumată și în mediul online. Era o relație oficializată” și-a început Daniela discursul la GSP Live.

