Din cele 62 de cartiere câte are Bucureștiul, niciunul nu e ca Primăverii. Nu este pentru oricine. Autobuzele nu trec prin cartier, ci doar prin apropierea lui. Primăverii nu are locuri publice sau magazine la colț de stradă. Nu are nici măcar biserică.

Strada Primăverii 1 Foto: Google Maps

A fost și este un cartier al primăverii noilor îmbogățiți și al privilegiaților. Al nomenclaturii de partid, al activiștilor și ofițerilor cu grad înalt în Securitate, înainte de 1989.

Primăverii, cartierul în care și-a făcut Ceaușescu Palat și au avut reședința cinci șefi de stat, în ordinea apariției: Gheorghe Gheorghiu-Dej, N. Ceaușescu, I. Iliescu, E. Constantinescu, T. Băsescu. În prezent, I. Iliescu își trăiește senectutea în Primăverii.

Cartier reprezentativ pentru clasa de mijloc a Bucureștiului interbelic, cu vile în stil modernist cu elemente de arhitectură românească proiectate de arhitectul Octav Doicescu, Jianu/Primăverii și neașteptata lui istorie, pe B365.ro.

