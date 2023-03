Articol susținut de Biz Marți, 07 Martie 2023, 11:03

Smile Media

0

Revista Biz organizează Extraordinary Women 2023, evenimentul care reunește femeile lider, modele în business, inovatoare, antreprenoare sau activiste, pe 7 martie de la ora 11.00.

La Extraordinary Women 2023 vorbim despre încredere și voință, despre pasiune și strategie, despre temeri și curaj, alături de unele dintre cele mai puternice voci feminine ale momentului din societatea românească.

Revista Biz vă invită să urmăriți femeile care s-au remarcat în domeniul lor de activitate și au arătat că nimic nu le poate opri.

Vorbitoarele ediției, alături de un Keynote Speech livrat de Andrei Dunuță, Founder, Arta de a NU vinde, vor fi:

Ioana Ciocan, Curator independent, director general al Pavilionului de Artă București, Art Safari

Emma Zeicescu, Director of Communications, Philip Morris România

Nicoleta Munteanu, Vicepreședinte Asociația Nationala a Antreprenorilor

Claudia Nicolau Penda, Owner, Nu mai port

Mirela Nemțanu, CEO, HOSPICE Casa Speranței Foundation

Roxana Popescu, Head of Sales, AVON

Monica Jiman, Chief Customer Success Officer Europe and Asia, Pentalog

Andreea Stoica, Avocat Partener, Stoica & Asociatii și Owner Avincis

Andreea Raicu, Antreprenor & Public Figure

Marcela Sărmășan, Naming Specialist & Co-Fondator, Namzya și Andra Guțui, Naming Specialist & Co-fondator, Namzya

Cezara Carteș, Coffee Capabilities Expert, Coca-Cola Hellenic

Oana Groza, Managing Partner, STIL Diamonds

Raluca Radu, Country Manager, ANSWEAR Romania

Silvia Duță, Owner, Curiera

Dora Surugiu, Owner, Doro 16 & Co-Founder, BISM

Ruxandra Micșunescu, Founder & Chief Connector, Line Agency

Alexa Petre, Co-Owner & Sustainable Florist, Flori Sauvage și Georgiana Periețeanu, Co-Owner & Sustainable Florist, Flori Sauvage

Raluca Leafu, Owner, Bon Bijou și Co-founder, Joule Project

Ana Rubeli, Actuar și storyteller cultural, Asociația Culturală Aici a Stat

Conferința poate fi urmărită pe site-ul evenimentului: https://extraordinarywomen.ro/

Revista Biz mulțumește partenerilor Avon, Philip Morris România, Carrefour, Coca-Cola HBC România Arta de a NU vinde și Asociația V3

With the support of: InterContinental Athénée Palace Bucharest, OVN.ro

Articol susținut de Biz