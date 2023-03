ESENTIAL Joi, 02 Martie 2023, 13:37

HotNews.ro

0

Sute de persoane s-au mobilizat joi și caută o tânără de 25 de ani, studentă la Teologie, dispărută din Sibiu în urmă cu aproape o lună. Polițiștii au găsit risipite într-o pădure de la marginea orașului câteva dintre obiectele ei personale - telefonul, ochelarii și portofelul, scrie Turnul Sfatului.

Polițist Foto: MoiraM / Alamy / Alamy / Profimedia

Reprezentanții IPJ Sibiu au transmis imagini filmate din elicopterul implicat în acțiunea de căutare.

Angelika Claudia Maurer studia Teologia la Institutul Evanghelic din Sibiu și locuia la internatul facultății, singură în cameră.

În 17 februarie, polițiștii sibieni au lansat un apel public de sprijinire a acțiunilor de căutare a tinerei, care nu mai fusese văzută de aproape două săptămâni, scrie turnulsfatului.ro.

„Polițiștii sibieni au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că, de aproximativ zece zile, sora sa, Maurer Angelika Claudia, în vârstă de 25 de ani, ar fi plecat de la domiciliul său din municipiul Sibiu, într-o direcție necunoscută, fără a mai putea fi contactată”, transmiteau atunci reprezentanții IPJ Sibiu.





„A avut loc o căutare destul de amplă, organizată de polițe, cu cei de la jandarmerie, pădurari, mașini, poliția cu câinii. Au fost prieteni de acasă din Brașov, colegi de facultate, familia, peste 50 de persoane," a povestit pentru Știrile ProTV Oana Maurer, cumnata tinerei dispărute.

La rândul său, fratele tinerei dispărute spune că cei de la compania de telefonie mobilă au putut localiza un perimetru în care s-a aflat telefonul, în pădurea Dumbrava: „Și am găsit inițial portofelul cu buletinul, carduri, am continuat căutările, dar nu am mai găsit nimic în ziua aia. Am căutat sâmbătă, am găsit telefonul, am găsit ochelarii, cheile de la cămin”.