ESENTIAL Luni, 27 Februarie 2023, 08:04

Vlad Barza • HotNews.ro

0

​Februarie a fost o lună ciudată, a adus și temperaturi de -30 C la începutul ei, iar în ultimele zile, diferențele de temperatură între nord și sud au fost foarte mari. Duminică la prânz ningea în multe locuri din Moldova și Transilvania, în timp ce în sud erau și peste 23 de grade.

Diferente mari de temperatura pe 27 februarie 2023 Foto: ANM

Maximele zilei de duminică au fost de +23,3 C la Turnu Măgurele și +23,2 C la Bechet, iar în aceste orașe au fost peste +22 C și în ianuarie anul acesta. Temperaturile au fost la sub 3 grade față de maxima absolută a lunii februarie.

La Zimnicea și Caracal au fost +22,3 C, iar la Alexandria, +22 C. La București maxima a fost de +21,5 C, arată datele ANM.

Ei bine, în Moldova și în Transilvania a nins și s-a depus strat de zăpadă. Duminică seara erau 9 cm la Suceava, 8 cm la Rădăuți, 19 cm la Poiana Stampei și 9 cm la Târgu Neamț. Și în Transilvania s-a depus strat de zăpadă: 2 cm la Cluj, 5 cm la Târnăveni.

Maxima zilei a fost de +0,6 C la Suceava și la Rădăuți și de +0,8 C la Reșița și Șiria (jud Arad). Cel mai rece a fost la stația meteo Vlădeasa 1800, cu o maximă de -6,7 C. Așadar, era o diferență de aproape 30 de grade între cel mai cald și cel mai rece loc, duminică la prânz.

O urmă a valului de căldură din sud a mai rămas și luni dimineață: la ora 7 erau +14 C la Mangalia. Cel mai rece era la stația meteo montană Ceahlău-Toaca: -9 C.

Februarie este singura lună din an la care recordul pentru temperatura maximă absolută este deținut de două stații meteo: +26 C la Pătârlagele (2016) și la Medgidia (1995).