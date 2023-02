De Bine - proiect Banca Transilvania Luni, 20 Februarie 2023, 10:39

HotNews.ro

0

În noul episod al proiectului “De Bine”, demarat de Banca Transilvania, aflăm o poveste despre ambiție, performanță și mai ales curaj. Vorbim despre un medic care a plecat dintr-un mare spital bucureștean ca să își deschidă propriul său cabinet. Un cabinet de 50mp în care avea un singur angajat. Astăzi deține o clinică în care a investit peste un milion de euro.

Dr. Florin Juravle Foto: Banca Transilvania

Vă amintiți ziua în care ați pășit în propriul cabinet? În ce an era și ce ați simțit atunci?

Dr. Florin Juravle: Oh, da, cum să nu. În septembrie 2011 am deschis cabinetul meu. Am fost singur pentru că angajatul a putut să vină peste două luni pentru că lucra în altă parte. Și practic două luni de zile am fost și secretară și asistentă și medic.

Cum arăta sistemul sanitar în spitalul din care ați plecat? Vă amintiți?

Dr. Florin Juravle: Tot sistemul sanitar era ca și acum, într-o criză. Lipseau o mulțime de lucruri. Lipseau aparate. Lipseau oameni. Lipsea cam tot ce am fi avut nevoie.

Ați prins și acele vremuri în care nu aveați nici măcar ață chirurgicală?

Dr. Florin Juravle: Am prins niște vremuri… Da din bucăți făceam… Ne cumpăram noi diverse aparate, instrumente, fire… Încercam să le găsim, o mare parte o suplineam noi. Pregătirea noastră era doar în mâinile noastre și în ce reușeam noi să încropim. Gândiți-vă că nu eram în Uniunea Europeană, era imposibil să părăsim țara, să mergem la un congres.

Trebuia să fiți și foarte creativi atunci ca să supliniți această nevoie de materiale sanitare. Să improvizați…

Dr. Florin Juravle: Noi eram generația care venea dinainte de Revoluție și eram creativi în a ne descurca. Medicii erau foarte prost plătiți. Când am plecat eu din sistemul de stat cred că aveam salariul echivalent a 200 de euro. Acum sunt incomparabile veniturile unui medic, chiar și la spitalul de stat. Dar atunci era… Practic nu te puteai întreține cu acea sumă de bani.

Când ați decis să plecați care au fost argumentele care au stat la baza plecării?

Dr. Florin Juravle: Spitalul de stat putea să nu aibă tot ce îți trebuie, să nu poți face operații… Să nu faci operații din motive de siguranță pentru că acolo veneau urgențe. Nu puteai în urgență să îi spui pacientului că îl amâni 2-3 zile, că nu veneau firele sau pansamentele. Trebuia să faci cu ce aveai. Atunci, toate acestea îți dădeau o nesiguranță. În mod paradoxal, plecam dintr-un sistem care nu-mi oferea niciun fel de siguranță. Nu oferea nici siguranța locului de muncă, nici a patologiei, nici a pacientului. Practic, ăsta a fost motivul pentru care am plecat. Aveam nevoie de o siguranță. La momentul acela sistemul de stat era…

… în colaps.

Dr. Florin Juravle: Într-un colaps, într-o degringoladă. Și atunci, practic, prin sistemul privat era modul în care îți asigurai… Dar am simțit că la privat ar putea să fie viitorul meu.

Și atunci când răspundeați la telefoane și făceați programări și erați singur în cabinetul medical… “Oare ce am făcut? Oi fi făcut bine? Oi fi făcut rău?” Ați avut emoții atunci, la început?

Dr. Florin Juravle: Sincer, nu. Am plecat cu un foarte mare entuziasm. Acum, privind retrospectiv, îmi dau seama că am avut un foarte mare curaj, că nu am realizat la ce mă înham sau unde intru. Dar atunci, nu. Dacă nu aș fi avut entuziasmul unei noi…deschideri, unei noi aventuri în ale antreprenoriatului, probabil m-aș fi oprit. Dar totul a mers cumva foarte lin. N-am simțit piedici.

Bănuiesc că vorbiți cu colegii de la stat acum, care lucrează la stat. Care simțiti că este situația în spitalele din România acum vizavi de momentul în care ați plecat?

Dr. Florin Juravle: Acum cu siguranță, după 15 ani, situația e cu totul altfel, din toate punctele de vedere. Veniturile medicilor sunt la cu totul alt nivel. Condițiile de muncă sunt mult mai bune. Și acum mai lipsesc foarte multe elemente, dar nicidecum ca acum 15 ani. Siguranța este mare, acum într-adevăr este un job sigur. Diferența este imensă, acum față de acum 10, 15 sau 20 de ani, când am început noi. Însă… da, totul a fost foarte greu. Sistemul s-a reformat foarte greu. Practic sistemul privat cred că a obligat la o reformă a sistemului de stat din cauza migrării masive a pacienților dinspre partea de stat spre privat. A obligat medicii de la stat să forțeze practic conducerea spitalului, managementul, să doteze cu aparate ca să poată să fie… nu să fie competitivi, dar măcar să țină pasul cât se poate cu sistemul privat. Pe de altă parte, își pierdea pacienții.

Și care a fost parcursul de la un cabinet de 50 mp la o clinică în care, iată, aveți…

Dr. Florin Juravle: Parcusul a fost greu. Am început în 2011, pe finalul crizei economice. Încet, încet am clădit, piatră cu piatră. Experiența celor 14 ani într-un spital de stat mi-a permis să văd cazuri dificile, cazuri complicate, să pot face intervenții chirurgicale la un nivel foarte înalt și încet, încet, am început să îmi angajez oameni. Am început să mai cumpărăm aparate, tehnologie mai nouă. Credite, bancă, ajutor, tot ce face un antreprenor într-un domeniu medical sau nu, că să poți să dezvolți afacerea. După 5 ani, ne-am mutat într-un nou spațiu, mai mare, de 150 mp, trei angajați, patru. După 2 ani, ne-am mutat într-un alt spațiu, de 250 mp, mai mulți angajați, mai multe investiții… iar acum ne-am dublat din nou suprafața. Suntem undeva la 600 mp, 17 angajați, 6 medici colaboratori, investiții pe măsură.

Câți pacienți intră în clinică în fiecare an?

Dr. Florin Juravle: Cred că peste 1.000 de pacienți. Pentru că avem și tratamente paramedicale și avem, cum v-am spus, medici colaboratori, avem o grămadă de servicii pe care le putem oferi pacienților. Și avem mulți pacienți, peste 1.000 de pacienți pe an.

Care a fost cea mai mare satisfacție profesională pe care ați avut-o până acum?

Dr. Florin Juravle: Cred că cea mai mare satisfacție profesională a fost în momentul în care am putut să ofer unor alți medici, unor alți colegi, posibilitatea de a lucra în mediul privat. În condițiile în care mi le-am dorit eu, în care am putut să le ofer accesul la informații. Am putut să le ofer pacienți, patologie, siguranță, ceea ce îmi doream eu când am vrut să lucrez în mediul privat. Eu am putut să fiu cel care oferă altor colegi un loc în care să lucreze în siguranță și în confort.

Ce credeți dumneavoastră că trebuie făcut în sistemul de stat? Unde ar trebui intervenit ca să se schimbe?

Dr. Florin Juravle: Practic, la toate nivelurile. Sistemul de stat a rămas unul dintre puținele sisteme nereformate, nereformate profund. La toate nivelurile, nu neapărat la nivelul de bani, cât la nivelul de relații, la nivelul de management, lipsa intervențiilor politice într-un spital, la lipsa intervenției sistemului de învățământ medical, la managementul unui spital de stat. Nu cred că există niciun element al unui spital care să nu trebuiască să fie reformat.

Dacă ar fi să ne raportăm la cele două sisteme, privat și de stat, care ar fi asemenările și care ar fi deosebirea dintre ele?

Dr. Florin Juravle: Sunt sisteme total diferite. Funcționează pe criterii diferite. Oamenii se comportă altfel. O să aveți surpriza ca același medic, dintr-un spital de stat, când pleacă după-amiază sau în alte zile la privat vorbește altfel, se comportă altfel. Totul este altfel.

Oare de ce?

Dr. Florin Juravle: Probabil sistemul de stat creează această presiune negativă, această, nu știu…o energie negativă care se propagă în jurul lui și face ca oamenii să fie mult mai tensionați, mult mai nu știu, mai puțin amabili unii cu ceilalți. Pe când la sistemul privat totul este mult mai relaxat.

Dacă România ar fi pacienta dumneavoastră, ce intervenție i-ați face?

Dr. Florin Juravle: Ar avea nevoie de sfatul unul psiholog pentru că trebuie foarte mult schimbată la mentalitate și la toate concepțiile, în general, asupra vieții. Ne-ar folosi mai mult o mentalitate de popor învingător, de popor de succes.

Și cum vindecăm noi țara asta?

Dr. Florin Juravle: Cu pasiune, cu muncă, cu dăruire. Ceea ce facem noi în viața noastră personală, trebuie să facem și în viața cealaltă. Să ne implicăm mai mult în tot ceea ce înseamnă economie, politică, social, tot ceea ce creează o țară.

Dr. Florin Juravle deține Clinica Statera, unde face proceduri chirurgicale minim invazive și este șef de secție chirugie plastică & reparatorie la MedlLife, unde face chirurgia mare.

Articol susținut de Banca Transilvania