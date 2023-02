Articol susținut de Philips Marți, 14 Februarie 2023, 11:01

Pandemia a adus schimbări majore în domeniul sănătății și în modul în care specialiștii își desfășoară activitatea. Efortul depus în ultimii trei ani a dus la surmenarea cadrelor medicale, fenomen numit burnout, și la un deficit de personal care amplifică presiunea asupra sistemelor de sănătate. Mulți profesioniști din domeniul sănătății au făcut față provocărilor, în condiții epuizante, iar lideri din domeniul sănătății au gestionat situații critice de management.

Raportul Philips Future Health Index 2022 arată că, la nivel global, personalul medical este principala preocupare pentru unul din trei lideri din domeniul sănătății (30%). Când vine vorba de identificarea surselor de epuizare ale forței de muncă, cercetătorii au descoperit mai mulți factori care influențează bunăstarea angajaților, inclusiv volumul de muncă, autonomia și sentimentul de apartenență la comunitate. Tehnologia poate să contribuie la îmbunătățirea activității medicilor, dacă este integrată natural în fluxurile de lucru existente. Iată care sunt cele mai actuale provocări din industria medicală pe care tehnologia le poate rezolva:

Mai puțin timp pentru sarcini administrative, mai multă atenție pentru pacienți

Inteligența artificială contribuie la optimizarea fluxului de lucru din unitățile medicale, oferind personalului medical mai mult timp pentru a se ocupa de pacienți și reducând timpul petrecut pentru rezolvarea sarcinilor administrative. De exemplu, o platformă online care folosește inteligența artificială, poate oferi informații în timp real despre nivelul de ocupare a camerelor și despre numărul echipamentelor medicale care sunt în funcțiune la un anumit moment. Astfel, pacienții dintr-un spital pot fi repartizați cu ușurință în saloane și pot fi monitorizați în permanență de către cadrele medicale.

Instrumente digitale care ajută la restabilirea autonomiei personalului medical

Specialiștii pot acorda pacienților îngrijiri medicale mai eficiente dacă au la dispoziție instrumente potrivite. Soluțiile de monitorizare avertizează, din timp, personalul medical cu privire la echipamentele disponibile în stoc. Acest lucru le permite medicilor să se concentreze exclusiv pe activitățile importante, fără a se preocupa de resursele administrative. În plus, instrumentele tehnologice oferă un plus de autonomie activității personalului medical. De pildă, asistentele medicale din unitatea de terapie intensivă sunt adesea suprastimulate de alarmele care pornesc la fiecare notificare referitoare la starea pacienților. Un sistem bazat pe inteligența artificială are capacitatea de a filtra sunetele care avertizează asistenții de orice modificare, referitoare la starea pacienților, astfel încât cadrele medicale vor ști când să reacționeze, fără a mai fi distrase de alte sunete.

Reconectarea cu pacienții prin tehnologia cloud

Platformele digitale bazate pe tehnologia cloud conectează datele pacienților și le oferă medicilor acces la informații oricând. În acest fel, doctorii își pot îmbunătăți productivitatea și pot acorda îngrijirea necesară pacienților fără a pierde timp, căutând în diferite arhive. Datele trebuie să fie disponibile în formate care pot fi partajate fără efort și, mai ales, în siguranță, între unitățile medicale. De exemplu, soluțiile inteligente de diagnosticare afișează, printr-o singură vizualizare, întreg istoricul medical al pacientului. Folosirea acestor date, în beneficiul pacientului, poate contribui la creșterea încrederii clinice și la eficientizarea tratamentului.

