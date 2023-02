ESENTIAL Luni, 13 Februarie 2023, 16:27

HotNews.ro

1

Grădina Zoologică din Târgu Mureş a fost închisă temporar vizitării, luni dimineaţă, după ce camerele de supraveghere au surprins trei urşi care au pătruns în incintă forţând gardul şi apropiindu-se de amplasamentele cu animale.

Urs din semi-rezervatia naturala de la Gradina Zoologica din Targu Mures Foto: AGERPRES

"Astăzi am avut o vizită neaşteptată din partea a trei urşi care au fost în zona aceasta, la ora 04,00. Am văzut pe camere că sunt aici. Şi săptămâna trecută au fost două sesizări când am văzut urme pe partea cealaltă a Grădinii, dar acum au prins curaj şi au început să vină şi mai aproape de amplasamente. Asta e prima dată când au venit în raza sistemului video de supraveghere. Şi noi am fost puţin surprinşi că nu e vorba de un urs, e vorba de trei urşi. Au fost două ore în grădină, după care sperăm că au ieşit. Acum îngrijitorii fac o tură în toată pădurea să vedem dacă urşii au ieşit, abia după aceea o să fie deschisă Grădina ca să fim siguri că nu este niciun pericol. Am anunţat Garda de Mediu şi Primăria că sunt urşi care vin regulat acum în Grădină. Deci trebuie să fie făcută o comisie, să fie o decizie referitoare la aceşti urşi, pentru că platoul e foarte intens vizitat şi nu numai în Grădină, dar şi pe partea de platou, unde sunt piste de alergare şi diferite amplasamente pentru joacă pentru copii, au fost semnalaţi peste noapte. Deci trebuie să fie luate ceva măsuri în acest sens. Se pare că e un urs adult şi doi pui de aproape doi ani", a declarat presei directorul Grădinii Zoologice din Târgu Mureş, Szánthó János.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au arătat că urşii s-au apropiat la circa 50 de metri de locul în care sunt cazate vacile din rasa Sura de Stepă.

"Numai aici, la 50 de metri avem surele de stepă care au fost în amplasament, sunt şi alte amplasamente aici, deci acum am scăpat, dar cu 10 ani în urmă au venit urşii noaptea şi au omorât 15 capre, iar în anii '70 ştiu că a fost încă o situaţie când într-o noapte au omorât bizonii în amplasamentul exterior", a precizat Szánthó János.

Potrivit acestuia, faptul că urşii au ajuns până aici înseamnă că, încet - încet, se obişnuiesc cu terenul şi, dacă înainte erau mai discreţi, acum vin la circa 100 de metri de intrarea în Grădina Zoologică. (sursa: Agerpres)