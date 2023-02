ESENTIAL Vineri, 10 Februarie 2023, 10:26

Februarie NU este o lună plicticoasă când vine vorba despre vremea extremă. Este cea mai scurtă lună din an, însă a fost foarte darnică la capitolul recorduri în ultimii 135 de ani. Uneori a venit ger siberian, alteori a sosit vara pentru o oră - două. Mai jos puteți citi pe larg despre recordurile meteo pentru a doua lună din an.

Peisaj de iarna Foto: Laurentiu Barza

Informația pe scurt:

Minima absolută pentru a doua lună din an datează din 1929, -38 C la vârfu Omu. Probabil nu va fi depășită prea curând: sunt aproape 40 de ani de când nu au mai fost -38 C în România.

Februarie este singura lună din an la care recordul pentru temperatura maximă absolută este deținut de două stații meteo: +26 C la Pătârlagele (2016) și la Medgidia (1995).

În 1985 s-a înregistrat cea mai rece lună februarie din ultimii 60 de ani, cu abatere uriașă de -9,7 C față de media intervalului 1991-2020.

Anul 2016 a adus cea mai caldă lună februarie din ultimii 60 de ani. Au fost multe zile cu maxime de peste 10 grade și chiar și la Întorsura Buzăului maxima a trecut de +20 C.

În 2005 a fost ultima oară când au fost sub -35 C în țară în februarie, minima siberiană fiind înregistrată la Întorsura Buzăului.

În 2021 au fost depășite recorduri de căldură la stații meteo montane înalte. La Omu a „căzut” un record vechi de 71 de ani, iar la Bâlea au fost 10 grade!

Cea mai mică medie lunară măsurată vreodată în țară la noi a fost în februarie, la stația meteo de la Omu: -19,1 C. Și în 1985 a fost extrem de frig, medie de -18 C și o maximă lunară fantastic de scăzută: -26,3 C pe 19 februarie 1985.

Istoria vremii extreme de februarie

1888

Cel mai vechi record meteo pentru a doua lună din an. La Craiova precipitațiile au fost de patru ori peste normal: 146 mm.

1895

Alte recorduri din secolul XIX care sunt încă valabile au legătură cu cantitatea de precipitații: 147,1 mm la București (de patru ori peste normal) și 72 mm la Cluj (triplu față de normal).

1899

La Drobeta Turnu Severin au fost +24 C, la Craiova au fost +23,3 grade în februarie, iar la Strehaia, +23,5 grade.

1929

Pe 10 februarie a fost cea mai scăzută temperatură înregistrată în luna februarie în țară: -38 C la Omu. Recordul este încă în picioare.

La Gheorgheni au fost -35 C. Acea lună a adus minime extrem de coborâte: -33,8 la Predeal -32,5 la Cluj, - 32 la Tg Mureș, -31 la Sibiu, -29,6 la Brașov, -28,6 la Galați, -25 la Constanța și Buzău, -24,2 la București.

1935

La Timișoara au fost -29,2 C în februarie, iar la Oradea au fost -24,5.

1937

La Iași - stația meteo Copou - au fost -36,3 C pe 1 februarie, cea mai scăzută temperatură măsurată în a doua lună a anului în zonele locuite.

1944

Record de precipitații la vârful Omu, cantitate de 371,5 mm într-o lună

1947

Pe 1 februarie au fost -35,2 C la Întorsura Buzăului.

1950

Au fost -26 C la Turnu Măgurele și +6 C la Omu.

1954

Marea iarnă a adus strat de peste un metru, viscol fără precedent, dar și frig. La Toplița și Roman au fost -33,2 C, la Bacău au fost -32,5, iar la București și Giurgiu, -30,2 C în februarie. La Craiova au fost -27,6 C.

Pe 3 februarie, cantitatea de precipitații a atins 116,4 mm la Sf Gheorghe Deltă, record pentru 24 de ore în luna februarie pentru întreaga țară.

1960

La Târgu Mureș au fost +18,3 C în februarie.

1969

S-a înregistrat cea mai ploioasă lună februarie din ultimii 60 de ani (de două ori și jumătate mai mult decât media).

1976

S-a înregistrat cea secetoasă lună februarie din ultimii 60 de ani (-72% față de normal).

1977

La final de februarie au fost +17,7 la Predeal și +22,4 la Bacău.

1983

În februarie au fost aproape -22 C la Oradea, temperatură mică ce nu s-a mai înregistrat de atunci în orașul bihorean.

1985

S-a înregistrat cea mai rece lună februarie din ultimii 60 de ani, cu abatere de -9,7 C față de media intervalului 1991-2020. La Omu au fost -35,5 C

1990

La Iași au fost +22,5 grade, iar la Galați, +22,4 C. Tot atunci s-a înregistrat maxima absolută a lunii în Rep Moldova: +23,3 la Tiraspol.

1993

În februarie au fost -31,5 C la Întorsura Buzăului.

1995

Pe 27 februarie au fost +26 C la Medgidia și +25 la Călărași. La Constanța au fost +24,5 C, la Turnu Măgurele au fost +24,1 C iar la Iași, +21,4.

2004

La mijloc de februarie s-a înregistrat una dintre cele mai scăzute maxime diurne înregistrate în țară în acest secol: -24,3 C la vf Omu. Tot atunci a fost ultima oară când la Omu minima a scăzut la sub -30 de grade.

2005

Pe 8 februarie au fost -35,8 C la Întorsura Buzăului, minima absolută pentru acest oraș. Tot În februarie au fost -31,6 C la Brașov

2008

La Timișoara au fost +21,5 grade.

2012

Pe 26 februarie 2012 au fost -26,7 C la Iași, iar pe 9 februarie au fost -22,2 la Drobeta Turnu Severin.

2016

S-a înregistrat cea mai caldă lună februarie din ultimii 60 de ani

Pe 16 februarie au fost +26 C la Pătârlagele, egalare a recordului de la Medgidia, din 1995. La București au fost +25,7, la Buzău au fost +25. La Drobeta Turnu Severin au fost trei zile cu maxime de peste 22 grade în februarie. La Întorsura Buzăului au fost +20,9 C în ziua de 16 când în 1985 maxima fusese cu 30 de grade mai scăzută.

Până și la Miercurea Ciuc au fost +18,3 grade, iar la Predeal, +17,7. La Bâlea Lac au fost +8,7 C ziua și peste 3 grade noaptea.

2017

Februarie a adus temperaturi foarte ridicate: +19,6 la Cluj, +18,8 la Satu Mare.

2019

La Ceahlău - Toaca au fost +10,4 C, iar la stația meteo Semenic, +15 C, noi recorduri.

2021

Au fost depășite recordurile absolute de temperatură pentru luna a doua a anului la 18 stații meteo, cele mai multe fiind la munte. La Vf Omu a fost depășit cu un grad recordul ce data de la 1950 (7 grade, față de 6 grade). Au fost +10,2 C la Bâlea Lac și +11,6 C la Călimani (recordul de acolo a fost depășit cu foarte mult: cu 2,5 C și data din 2002.

Un record vechi depășit a fost la Drăgășani, +22,2 C, depășind o valoare din 1958.

La final de februarie au fost +23,6 C la Ploiești și 23 de grade la Târgu Ocna, Băile Herculane, Pătârlagele și Câmpina.

2023

Pe 9 februarie au fost cele mai scăzute temperaturi înregistrate în țară în ultimii ani. Au fost -31,1 C la Întorsura Buzăului, -25,8 C la Târgu Secuiesc, -25,4 C la Brașov, -23,6 C la Joseni și Obârșia Lotrului, -23,2 C la Miercurea Ciuc și Poiana Stampei și -21,1 C la Făgăraș. Maxima zilei la Întorsură a fost de -2,7 C, cu aproape 29 de grade peste minima dimineții.

Și pe 10 februarie a fost foarte frig. Cele mai scăzute temperaturi au fost: -29 C la Întorsura Buzăului, -25,8 C la Târgu Secuiesc, -24,4 C la Brașov, -23,7 C la Joseni, -23,4 C la Miercurea Ciuc și -23,1 C la Obârșia Lotrului.