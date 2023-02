ESENTIAL Vineri, 10 Februarie 2023, 08:38

Vlad Barza • HotNews.ro

​Dimineața de vineri a adus ger în aproape toată țara, iar la Întorsura Buzăului au fost -29 C, în timp ce la Brașov au fost -24 C, arată datele ANM. Joi dimineață au fost -31,1 C la Întorsura Buzăului, iar maxima zilei de ieri a fost cu aproape 30 de grade mai ridicată în orașul din Covasna: -2,7 C.

Iarna geroasa Foto: Stefania Gal

Cele mai scăzute temperaturi ale dimineții de vineri au fost: -29 C la Întorsura Buzăului, -25,8 C la Târgu Secuiesc, -24,4 C la Brașov, -23,7 C la Joseni, -23,4 C la Miercurea Ciuc, -23,1 C la Obârșia Lotrului, -22,9 C la Poiana Stampei și -22,4 C la Făgăraș. La București Băneasa au fost -12,1 C.

La Târgu Mureș minima a fost de -15,1 C, la Suceava au fost -14,5 C, la Iași au fost -14,4 C, iar la Cluj, -14,5 C.

Cele mai ridicate temperaturi ale dimineții au fost: -5,6 C la Sulina și -5,9 C la Șiria (jud Arad).

Maximele zilei de joi au fost cuprinse între -9,9 C la Omu și +5,1 C la Sighetu Marmației și Gurahonț.

Care au fost minimele anuale de temperatură la Întorsura Buzăului din 2015 până în prezent:

2015: -34,7 C, pe 8 ianuarie

2016: -29,5 C pe 8 ianuarie

2017: -32 C pe 10 ianuarie

2018: -21,9 C pe 25 ianuarie

2019: -25,2 C pe 8 ianuarie

2020: -22 C pe 9 ianuarie

2021: -17,4 C pe 17 februarie

2022: -25,7 C pe 25 ianuarie

2023: -31,1 C pe 9 februarie