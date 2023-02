ESENTIAL Joi, 09 Februarie 2023, 07:47

Vlad Barza • HotNews.ro

​Dimineața de joi a adus cele mai mici temperaturi din acest an, iar la Întorsura Buzăului au fost -30 C, în timp ce la Brașov au fost -23 C, arată datele ANM.

Termometru ingropat in zapada Foto: D Naumov, Dreamstime.com

Cea mai scăzută temperatură din țară a fost la Întorsura Buzăului, unul dintre „polii” frigului. Minimele au ajuns la -23 C la Brașov și Obârșia Lotrului, iar la Târgu Secuiesc au fost -22 C.

La Miercurea Ciuc, Poiana Stampei și Făgăraș au fost -21 C, iar la Joseni au fost -20 C. La Sibiu au fost -18 C, la Cluj -13 C, iar la București, -11 grade.

Cele mai ridicate temperaturi au fost la Moldova Nouă (-3C) și la Constanța, Sulina, Gura Portiței și Șiria (-4 C).

Sursa foto: Dreamstime.com