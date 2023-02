ESENTIAL Marți, 07 Februarie 2023, 14:33

Ți-ai pus vreodată întrebarea – ce am făcut anul trecut pentru mediul în care trăiesc? Dacă nu ți-ai pus această întrebare sau dacă astfel de întrebări serioase te fac să te panichezi subit, nu-ți face griji, nu ești singurul. Suntem atât de obișnuiți cu ideea daunelor pe care le provoacă societatea de consum, încât primul sentiment pe care îl avem când auzim cuvântul „natură” este: vinovăție. Și totuși, se pare că unele dintre deciziile noastre au ajutat natura fără să ne dăm seama de asta!

Moda circulară protejează natura Foto: remixshop.com

Dacă ai cumpărat de la Remix în ultimul an – felicitări, ai făcut un lucru bun pentru stilul tău, pentru bugetul tău și pentru natură. Știai că, la fiecare haină outlet sau second-hand pe care o cumperi, economisești resurse valoroase și protejezi natura? Și acest lucru înseamnă mai mult decât te aștepți! Simpla purtare a unei rochii second-hand în locul uneia noi economisește pentru planetă aproape 12 litri de apă, ceea ce echivalează cu apa pe care o consumă o persoană timp de 6 zile*. Dacă alegi o haină la mâna a doua, economisești naturii electricitate capabilă să alimenteze un bec timp de peste 2.800 de ore sau 118 zile*! Așadar, poți avea un stil magnific și toate ținutele pe care ți-ai dori să le porți, fără a face compromisuri în ceea ce privește bugetul sau natura.

Anul acesta, unul dintre cele mai mari magazine online de modă circulară, Remix, a oferit clienților săi posibilitatea de a vedea cum au contribuit la protejarea naturii și de a fi mândri pentru că au făcut un bine.

Alegând second-hand și outlet cu remixshop.com, în doar un an, clienții Remix au economisit pentru planetă 1.301.661.451 de litri de apă, 63.723.696 kWh de energie și emisii nocive în valoare de 14.744.994 kg de CO2. Pare mult, dar e greu de imaginat, nu-i așa? Apa economisită din producția de haine noi atunci când se optează pentru second-hand și outlet în doar un an este suficientă pentru a umple 520 de piscine olimpice. Emisiile nocive care nu au fost emise și care au protejat, așadar, planeta ar permite unei mașini să parcurgă 57 de milioane de kilometri sau să fie plantați 380.000 de copaci, iar energia economisită ar putea alimenta o gospodărie timp de 2 milioane de zile sau un orășel de 5.000 de gospodării timp de un an întreg!

Dacă nu ai intrat încă în lumea modei circulare, una dintre cele mai moderne tendințe din a doua jumătate a anului 2022 și care se va intensifica în 2023, este timpul nu doar pentru o nouă ținută pentru noul an, ci și pentru a arunca o privire asupra modului în care ne putem conserva planeta, fără a face compromisuri cu stilul și bugetul nostru.

*Conform Green Story Inc. pentru thredUP