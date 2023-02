ESENTIAL Luni, 06 Februarie 2023, 12:27

HotNews.ro

1

Fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui este audiat, luni, la DNA, în dosarul şefului Romarm, Gabriel Ţuţu, în care sunt cercetați şi fostul selecționer Victor Piţurcă și fiul acestuia, Alexandru Pițurcă, potrivit unor surse judiciare.

Claudiu Năsui Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Năsui a declarat, la intrarea la DNA, că a fost citat în calitate de martor.

Tot luni, Tribunalul București judecă solicitarea lui Victor Pițurcă de ridicare a controlului judiciar.

Fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui a susținut săptămâna trecută, despre şeful Romarm, Gabriel Ţuţu, că a avut o relaţie foarte proastă cu el şi că a vrut să îl schimbe şi chiar a început procedura, dar avea un contract care era făcut în așa mod „că era foarte greu să îl dai afară, pentru că trebuia să plăteşti multe salarii compensatorii”.

„Lucurile pe care le-am descoperit cât eram ministrul Economiei, să ştiți că am depus plângeri la organele abilitate, în măsura în care am decoperit şi am avut şi dovezi să le dau mai departe”, a mai spus Năsui.

El a continuat: „Ţuţu a rămas, deşi era dinaintea mea pus de Virgil Popescu, graţie acestui contract care este unic. Aveam peste 70 de companii în subordine, niciuna nu avea contractul pe care îl avea dl Ţuţu”, a arătat deputatul USR.

Reamintim că în urmă cu o săptămână Victor Pițurcă a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență, în timp ce directorul Romarm, Gabriel Țuțu, a fost reținut pentru abuz în serviciu, trafic de influență și fals intelectual. Ulterior, Pițurcă a fost plasat sub control judiciar. Marți, în acest dosar a fost reținut și Alexandru Pițurcă.

DNA a cerut arestarea preventivă a lui Alexandru Pițurcă și a șefului Romarm, însă un judecător de la Tribunalul Bucureşti a respins solicitarea și a decis plasarea celor doi sub control judiciar.

Acuzațiile DNA în cazul lui Victor Pițurcă și al șefului Romarm

„1. Pe fondul pandemiei generate de COVID – 19, în perioada 19 martie 2020 – 16 septembrie 2021, Gabriel Țuțu, în calitatea menționată mai sus, cu încălcarea dispozițiilor legale, ar fi încheiat cu o asociere de firme din care făcea parte și o societate controlată de cealaltă persoană cercetată în prezenta cauză (Victor Pițurcă - n.r.), în condiții dezavantajoase pentru compania pe care o conducea, două contracte de achiziție publică (ce vizau cumpărarea a șapte utilaje neconforme de producere a măștilor de protecție).

Prin demersurile menționate mai sus, CN Romarm SA a fost prejudiciată cu suma de 8.647.584 lei, reprezentând contravaloarea utilajelor menționate mai sus, valoarea materiei prime și ulterior contravaloarea unor piese și servicii conexe (în afara contractului).

2. Într-un context asemănător, în perioada 19.03.2020 - 10.04.2020, Gabriel Țuțu ar fi pretins, printre altele, de la reprezentanții societăților implicate în achizițiile de mai sus introducerea într-un circuit comercial de livrare măști de protecție neconforme către Ministerul Apărării Naționale (MApN) a unui prieten de-al său, fără ca acesta să desfășoare activități comerciale reale auxiliare contractului de livrare produse de protecție și efectuarea unor plăți către acesta, (40% din cota de profit rezultată) sub aparența unui contract de consultanță.

În schimbul acestor „servicii” Țuțu ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra funcționarilor din cadrul M.Ap.N. și că îi va determina pe aceștia să încredințeze direct și fără proceduri publice contractele de furnizare dar și să efectueze recepția fără problemă a produselor respective și să achite la timp facturile emise în acest sens.

În contextul menționat mai sus, Gabriel Țuțu ar fi primit printr-un intermediar suma de 50.000 lei”.

Acuzațiile DNA în cazul lui Alexandru Pițurcă