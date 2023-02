ESENTIAL Luni, 06 Februarie 2023, 09:26

Un grup de studenți Erasmus, cetățeni români, care erau cazați la un hotel din localitatea Kahraman Maraş din Turcia au cerut sprijinul Ambasadei României la Ankara, în urma cutremurului de 7,8 grade, urmat de zeci de replici, produs luni la granița dintre Turcia și Siria și soldat cu peste 500 de morți și mii de răniți.

Clădire distrusă de cutremur în Diyarbakir (Turcia) Foto: Omer Yasin Ergin / AFP / Profimedia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că Ambasada României la Ankara a fost contactată pe telefonul de urgență al misiunii diplomatice de către un grup de studenți Erasmus, cetățeni români, care se aflau cazați la un hotel din localitatea Kahraman Maraş, Turcia, afectată de cutremurul produs luni dimineață.

Grupul de cetățeni români, alcătuit din nouă studenți și un profesor coordonator, a solicitat asistență consulară și sprijin pentru repatriere. Ca urmare a dialogului reprezentanților ambasadei cu cetățenii români și cu autoritățile locale, s-a confirmat faptul că cetățenii români sunt în siguranță, conform MAE.

„O echipă consulară mobilă din cadrul Ambasadei României la Ankara se deplasează la acest moment la fața locului, cu două autovehicule, în vederea preluării cetățenilor români, urmând a fi stabilite ulterior detaliile privind transportul în România.

Până la acest moment, nu au fost înregistrate alte solicitări de asistență consulară în legătură cu acest cutremur sau semnalari din partea autorităților turce privind cetățeni români afectați.

Ambasada României la Ankara continuă dialogul cu autorităţile turce, fiind pregătită să acorde asistenţă consulară, conform competențelor legale, dacă situația o va impune”, precizează Ministerul de Externe.

MAE amintește că cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la următoarele numere de telefon ale Ambasadei României la Ankara: +90.312.447.7945 și +90.312.447.7940, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al secției consulare: +90.532.318.1726.

România trimite în Turcia echipe de salvatori

Guvernul României a anunțat că premierul a convocat Comitetul Național pentru Situații de Urgență, după ce Departamentul pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în calitatea sa de punct național de contact, a primit din partea Centrului de Coordonare a Răspunsului la Urgență al Comisiei Europene (ERCC), prin intermediul CECIS, solicitarea autorităților din Turcia pentru acordarea de asistență internațională, având în vedere situația de urgență generată de cutremurul de peste 7 grade Richter produs noaptea trecută pe teritoriul acestora.

„Urmare a activării Mecanismului European de Protecție Civilă, Guvernul României a decis trimiterea unei echipe RO-USAR, personal specializat de intervenție în astfel de situații din cadrul IGSU, în Turcia, țara puternic afectată de cutremurul de noaptea trecută.

Sprijinul oferit de statul român a fost acceptat de autoritățile turce, precizând, totodată, că echipele de salvatori ale IGSU, împreună cu echipa medicală SMURD București (parte integrantă a INSARAG), alături de personalul Forțelor Aeriene Române din cadrul MAPN, sunt deja pregătite pentru desfășurarea acestei misiuni de sprijin”, a anunțat IGSU.

Un cutremur major cu magnitudinea 7,9 a lovit luni centrul Turciei și nord-vestul Siriei, provocând moartea a sute de persoane. Multe clădiri s-au prăbușit în regiunea acoperită de zăpadă, forțele de salvare începând căutarea supraviețuitorilor prinși sub dărâmături. Cutremurul, care a avut loc la primele ore ale acestei dimineți de iarnă, a fost resimțit și în Cipru și Liban. „Nu am mai simțit așa ceva în cei 40 de ani de când trăiesc. Am fost scuturat de cel puțin trei ori foarte puternic, parcă eram un bebeluș în pătuțul lui", a declarat Erdem, un locuitor al orașului turc Gaziantep, aflat în apropierea epicentrului cutremurului.