​Digitalizarea, schimbările climatice, transportul sunt provocări care ne vor influența semnificativ viețile în viitor.

​23 de trend-uri care vor modela anul 2023 în cel mai nou raport Solutions Foto: Social Innovation Solutions

Raportul ”23 Trends for 2023” prezintă analize despre viitor și trendurile de actualitate pentru acest an, dar care pot avea ecou pe termen mediu și lung. Alături de cele 23 de trenduri care expun multiple exemple și studii de caz, se regăsește și o analiză pe tema Inteligenței Artificiale, care pune sub lupă subiecte precum etică și perspective legislative.

Seria acestor rapoarte anuale a fost începută în 2019 cu scopul de a face o radiografie a tendințelor globale și locale la nivel de macro și micro influență, pentru a aduce noi perspective pentru domenii de interes precum tehnologie, consumatori, agricultură, educație, sănătate sau sustenabilitate.

Transformarea digitală a înregistrat o ascensiune exponențială, mai multe organizații încercând să își transforme afacerile în ultimul deceniu, cu precădere în ultimii 2-3 ani. Pandemia și războiul ridică noi provocări pentru industrii, întreprinderi și guverne, motiv pentru care noi modele de afaceri vor apărea, iar cele existente vor fi nevoite să își transforme modelul de business. Accelerarea transformării digitale pentru orice fel de organizație va fi epicentrul anului 2023.

Raportul anual de trend-uri realizat de organizația Solutions., parte a ecosistemului Social Innovation Solutions, este o selecție de 23 trenduri rezultate în urma analizei a peste 150 de articole, rapoarte și publicații internaționale. Raportul23 Trends for 2023 poate fi citit aici.

Raportul se concentrează pe analiza trendurilor din domeniul tehnologiei, schimbări climatice, sustenabilitate, tendințelor consumatorilor, alimentație și agricultură, precum și tendințele anului 2023 din domeniul sănătății și wellbeing. Raportul identifică potențialele schimbări din societate pe care le pot aduce inovațiile, noile produse, servicile și orice alte semnale de schimbare care pot influența scenariile de viitor.

Mai multe detalii despre fiecare dintre cele 23 de trend-uri, precum și peste 70 de studii de caz despre soluții și start-up-uri active în domeniile analizate pot fi găsite în raport. Acesta poate fi descărcat de pe site-ul Solutions.

Cele 23 de trend-uri identificate pentru anul 2023 sunt:

1. Smart(er) Homes

2. New Age Cars

3. Smart Robotics

4. Climate Conscious Homes

5. Cloudification

6. Zero-trust security

7. Virtual Hospitals

8. Metaverse Healthcare

9. Retail Healthcare

10. Mental Health Wearabilia

11. Elevated Sleep Experience

12. Metacognitive Skills for Education 4.0

13. Micro and Blended Learning

14. Crypto gifts

15. Waterless beauty

16. Wearable navigation

17. Metaverse Game Marketing

18. Business Sisterhood

19. Eco Offices

20. Glocalization

21. Techgriculture

22. Carbon Labelling

23. Agrivoltaics

Solutions, sprijină antreprenorii, companiile şi factorii de decizie pentru a înţelege mai bine provocările şi oportunităţile viitorului prin intermediul sesiunilor de consultanţă şi educaţie în previziune, tendinţe, durabilitate şi economie circulară. Rapoartele anterioare lansate de Solutions. sunt Automation for Good realizat cu susținerea UiPath,Hydrogen Futures in Romania realizat cu susținerea E.on, Sustainable Packaging realizat cu susținerea FAN Courier, precum și raportul Romania 2030 Climate Scenariosca urmare a unui exercițiu de previziune desfășurat în București în septembrie 2022 la Palatul Guvernului unde au participat peste 160 de stakeholders din domenii de business și ecosisteme civice și publice, cu scopul de a explora scenarii climatice posibile pentru România anului 2030.

Solutions. este parte a ecosistemului Social Innovation Solutions (SIS), organizație ce are ca misiune să susțină indivizi și organizații să înțeleagă transformările viitorului și să dezvolte soluții sustenabile de tehnologie, politici publice și antreprenoriale.

Raportul23 Trends for 2023poate fi accesat prin intermediul link-ului de aici.

