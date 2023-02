Panorama.ro Sâmbătă, 04 Februarie 2023, 11:16

De ce vedem lumea cum o vedem și de ce nu vedem cu toții același lucru? Cum facem să învățăm să fim mai toleranți, să creștem niște copii cu mai puține prejudecăți și mai puțin împovărați de ce le spunem noi că trebuie să vadă când se uită în jur? Sunt întrebări mari, cu răspunsuri care pot schimba minți și lumi. Am încercat să le atingem, pe cât posibil, într-un interviu Open Minds cu unul dintre oamenii de știință care și-au concentrat eforturile în această direcție.

Oameni cu telefoane Foto: Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Anil Seth, cercetător în neuroștiință la University of Sussex, director al Sussex Centre for Consciousness Study și autor al bestseller-ului „Being You: A New Science of Neuroscience”, și-a dedicat cariera pentru a studia, înțelege și explica unul din marile mistere științifice ale omenirii: străfundurile conștiinței.

Într-un TED Talk pe care Seth l-a susținut în 2017 și care a fost vizualizat de peste 22 de milioane de oameni, academicianul britanic și-a rezumat două decenii de studiu într-un sfert de oră: felul în care percepem realitatea depinde de context, spunea el atunci, iar fiecare dintre noi are o versiune unică și personală a realității pe care o trăiește.

Odată cu publicarea cărții sale, Seth și-a dorit să popularizeze și să scoată din zona misticismului un concept de care mulți se feresc, pentru că pare prea complex sau filosofic.

Alături de University of Glasgow și de echipa sa de cercetători de la Sussex, cercetătorul a pus bazele proiectului „Perception Census”, primul studiu științific participativ la nivel național, care își propune să analizeze diversitatea perceptivă a oamenilor, adică cum și de ce fiecare dintre noi vede lumea într-un anumit fel.

Într-o lume din ce în ce mai polarizată, în care pare că ne izolăm în „triburi” online, care să ne confirme și să ne întărească viziunile, ce putem folosi din studiile inovatoare ale lui Anil Seth pentru a învăța cum să fim mai toleranți? Acesta e punctul de la care am pornit dialogul nostru cu Anil Seth.

