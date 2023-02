ESENTIAL Joi, 02 Februarie 2023, 13:18

Tehnologia implantului a evoluat de la lucruri care susțin viața, cum ar fi stimulatoarele cardiace, la ceea ce Dr. Katina Michael numește tehnologie de îmbunătățire a vieții. Aceasta este profesoară la School for the Future of Innovation in Society din cadrul Arizona State University. Ea lansează și un avertisment în legătură cu ceea ce va urma.

Tik Tok Foto: freepik.com

Într-o înregistrare video postată pe TikTok, care a adunat peste 110.000 de like-uri, o femeie arată cum își deschide ușa casei cu ajutorul unui microcip aflat pe dosul brațului.

