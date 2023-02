ESENTIAL Miercuri, 01 Februarie 2023, 10:04

Redactia • ​GSP.ro

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, susține că a vorbit cu Victor Pițurcă duminică seară, înainte ca fostul selecționer să fie reținut de DNA. Antrenorul e acuzat de cumpărare de influență.

Dumitru Dragomir Foto: GSP.ro

„M-a sunat duminică seară şi mi-a spus că a pus şi el bani la unul care a cumpărat măşti. Şi a fost chemat la DNA: 'Bă, eu am pus bani, nu ştiu ce s-a întâmplat, mă cheamă mâine la DNA!'. Asta mi-a zis. Poţi să greşeşti. Nu era speriat deloc. Mi-a dat telefon: 'Bă, mă duc la DNA mâine. Nu am făcut nimic. Am pus şi eu bani, ca să cumpere măşti. Eu ştiu ce-o fi făcut ăla?'.

