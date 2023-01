ESENTIAL Joi, 26 Ianuarie 2023, 17:54

Smile Media

0

​TaxEU Forum, cel mai important eveniment de taxe și fiscalitate din România, va avea loc pe 9-10 februarie 2023 la JW Marriott Hotel. Eveniment de referință pentru specialiștii din domeniu, TaxEU Forum revine cu o nouă serie de seminare specializate susținute de către experți din cele mai importante companii și firme de consultanță fiscală.

Seminar specializat TaxEU Forum Foto: TaxEU Forum

Peste 30 de specialiști și consultanți apreciați au pregătit informații și explicații actualizate, idei noi, spețe actuale și soluții aplicate pentru marile provocări cu care se confruntă contribuabilii astăzi, generate de noile modificări legislative.

Seminarele se vor desfășura în paralel, în cea de-a doua zi a evenimentului, pe 10 februarie. Sesiunile oferă o perspectivă completă, recomandări practice și studii de caz relevante referitoare la mecanismele și efectele majore ale modificărilor fiscale actuale.

Ediția de anul acesta a TaxEU Forum cuprinde seminare unde vor fi abordate următoarele teme:

Inspecții fiscale – trenduri și provocări pentru 2023

VINERI, 10 FEBRUARIE, 9:00-11:30

Seminar susținut de EY România

Subiecte fierbinți recente în cadrul inspecțiilor fiscale și modul de remediere al acestora; expertizele fiscale; modificări recente aduse Codului de procedură fiscală

VINERI, 10 FEBRUARIE, 9:00-11:30

Seminar susținut de Taxhouse-Taxand România

Aspecte relevante pentru închiderea/deschiderea anului fiscal, stimulente fiscale și considerente practice legate de serviciile prestate în cadrul grupurilor

VINERI, 10 FEBRUARIE, 9:00-11:30

Seminar susținut de TPA România

Aparențele contează dar sunt deseori înșelătoare. Erori frecvente din practica recentă cu consecințe de natură fiscală sau penală

VINERI, 10 FEBRUARIE, 9:00-11:30

Seminar susținut de bpv Grigorescu Ștefănică

Momente cheie și mijloace de apărare în cadrul inspecțiilor fiscale. Lupta la nivel internațional împotriva planificării fiscale agresive. Ce variante de remunerare eficientă fiscal a salariaților au rămas valabile în 2023.

VINERI, 10 FEBRUARIE, 12.30-15.00

Seminar susținut de BDO România

Impactul fiscal al colaborării cu nerezidenți. Impozitarea muncii - modificări legislative aplicabile în 2023.

VINERI, 10 FEBRUARIE, 12.30-15.00

Seminar susținut de RSM Romania

Modificările fiscale aplicabile în 2023. Prețurile de transfer în contextul modificărilor fiscale.

VINERI, 10 FEBRUARIE, 12.30-15.00

Seminar susținut de Cabot Transfer Pricing in Cooperation with Biriș Goran

Impozitarea societăților de tip ″holding″, implicațiile legale și aspecte practice

VINERI, 10 FEBRUARIE, 12.30-15.00

Seminar susținut de Crowe România

Vorbitorii prezenți în cadrul seminarelor sunt: Stela Andrei (Partener, Departamentul Impozit pe Venit și Contribuții Sociale, EY România), Costin Manta (Partener, Departamentul de Impozite Indirecte, EY România), Călin Stan (Avocat, Director, Bancilă, Diaconu și Asociații SPRL), Diana Dumitrana (Manager, Departamentul de Prețuri de Transfer, EY România), Cristina Muntean (Manager, Departamentul de Impozite Directe, EY România), Cristian Rădulescu (Partner, Taxhouse-Taxand România), Adriana Crăciun (Director, Taxhouse-Taxand România), Vlad Dimitriu (Senior Manager, Taxhouse-Taxand România), Cristina Dumitru (Tax Manager, Membru CCF, TPA România), Diana Cioriceanu (Transfer Pricing Manager, Membru CCF, TPA România), Raluca Dana (Consultant Senior, Membru CCF, TPA România), Cătălina Popione (Consultant Senior, Membru CCF, TPA România), Iulia Dragomir (Avocat Senior Coordonator, bpv Grigorescu Ștefănică), Octavian Marian (Avocat Senior, bpv Grigorescu Ștefănică), Anamaria Rotariu (Avocat Colaborator, bpv Grigorescu Ștefănică), Dan Bărăscu (Head of Tax, Partener, BDO România), Andreea Munteanu (Partener, International Tax and M&A, BDO România), Raluca Andrei (Partener, BDO Legal - Tudor, Andrei și Asociații), Vlad Mădăraș (Senior Manager, Indirect Tax, BDO România), Claudiu Ioniță (Senior Manager, PIT & Global Mobility, BDO România), Oana Constantin (Tax Partner, RSM Romania), Adrian Șerban (Tax Partner, RSM Romania), Raluca Nicolae (Senior Manager, Payroll & HR, RSM Romania), Raluca Iordache (Tax Manager, RSM Romania), Ana Maria Grecu (Senior Manager, Payroll, RSM Romania), Alina Andrei (Partener, Cabot Transfer Pricing in Cooperation with Biriș Goran), Cristina Săulescu (Partener, Cabot Transfer Pricing in Cooperation with Biriș Goran), Cristiana Oprea (Senior Tax Manager, Crowe România), Mihai Erculescu (Tax Manager, Crowe România), Aurelia Pisiceanu (Senior Tax Consultant, Crowe România).

În prima zi a evenimentului, pe 9 februarie, va avea loc conferinta TaxEU Forum, unde participanții vor avea ocazia să intre în contact cu reprezentanți ai ANAF și ai Ministerului de Finanțe, dar și cu alte nume importante și specialiști reputați ai domeniului fiscal. Timp de o zi, aceștia vor analiza și dezbate ultimele reglementări legislative și efectele acestora asupra contribuabililor și mediului de afaceri.

Mai multe detalii despre eveniment și înscrieri sunt disponibile pe www.taxeu.ro.

TaxEU Forum 2023 este organizat de Evensys în parteneriat cu Taxhouse-Taxand România, EY România, Biriș Goran, BDO România, PwC România, Grant Thornton România, RSM Romania, TPA România, bpv Grigorescu Ștefănică, Mazars România, Crowe România, Noerr România, CITR.

TaxEU Forum este un eveniment organizat de Evensys, o companie de planificare de evenimente, cu peste 16 ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminare proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Production și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.