Joi, 26 Ianuarie 2023, 04:48

Dan Popa • HotNews.ro

Dosar penal de 600 de milioane de lei, blocat la DNA după 7 ani, pentru că s-a pensionat procurorul ● Dezvăluirile unui român care a luptat în Legiunea Străină ● Șunca și kaizerul, expuse la Cluj-Napoca în ”capsule antifurt”, de teama hoților ● Radiografia unui caz de contrabandă ● Cât de mult știe ChatGPT? Ce informații false primești despre politicienii români: Iohannis are doi copii adoptați, iar Drulă e „membru PSD” ● Culmea fraudei în RCA: Cumnatul lui Adrian Năstase și un român-elvețian conectat la serviciile secrete și-au plătit „dobânzi” și „comision de succes” de 30 de milioane de euro, pentru că au reușit să păcălească ASF! ● Viața de zi cu zi în război: Cum rezistă oamenii din Bahmut ● Șefa Oncologiei de la Spitalul Județean Suceava cerea șpagă dublă dacă pacientul suferea de două tipuri de cancer ● Progres și frustrare

Press report Foto: Jeppe Gustafsson / Shutterstock Editorial / Profimedia

​Dosar penal de 600 de milioane de lei, blocat la DNA după 7 ani, pentru că s-a pensionat procurorul

În octombrie 2016, procurorii DNA anunțau că au pus sub acuzare 41 de oameni de afaceri, funcționari din cadrul Ministerul Finanțelor și ANAF, pentru abuz în serviciu și evaziune fiscală, infracțiuni desfășurate în perioada 2010-2014.

10 persoane au fost atunci reținute, iar 5 chiar arestate. Cazul a devenit cunoscut public ca „dosarul Murfatlar”, pentru că acuzațiile vizau activitățile acestei companii, acuzată de 5 infracțiuni de evaziune fiscală.

Procurorii anticorupție au descoperit în urmă cu șase ani că, pentru a nu plăti taxe la stat aferente activității de producție și comercializare de produse alcoolice, companiile vizate în dosar au înregistrat în contabilitatea proprie operațiuni fictive, după care au susținut că au de încasat bani de la bugetul de stat, în loc să dea, potrivit PressHub

Dezvăluirile unui român care a luptat în Legiunea Străină. Veteranul spulberă miturile celui mai temut corp militar

Unul dintre cei doi legionari în costume de paradă specifice veteranilor și cu berete verzi care au depus coroana la Troiţa Eroilor Neamului este președintele AALE România, Bogdan Gârbovan (46 de ani). Tuns scurt, militărește, este înalt și are constituția unui sportiv de performanță. Imaginea de militar care și-a petrecut aproape jumătate de viață în cel mai temut corp militar de elită din lume se estompează dacă apuci să schimbi câteva cuvinte cu el. E relaxat, zâmbește des și vorbește prietenos, fără să epateze.

„Chiar dacă unii nu am servit în Armata Română, noi suntem români”. S-a angajat în Legiunea Străină (LS) în 1997 și a ieșit la pensie după mai bine de 20 de ani, scrie Adevărul.

Șunca și kaizerul, expuse la Cluj-Napoca în ”capsule antifurt”, de teama hoților

Șunca și kaizerul au devenit produse de lux, iar magazinele apelează la capsule antifurt pentru a se proteja de hoți.Astfel de imagini nu puteau fi văzute acum câțiva ani, dar de când prețurile au luat-o razna comercianții au luat măsuri de siguranță împotriva celor care fură din magazine.

Prețurile s-au dublat, iar oamenii își permit să cumpere tot mai puțin., scrie Știri de Cluj

Radiografia unui caz de contrabandă

Investigațiile au început de fapt în iulie 2020, când polițiștii Serviciului Judeţean Anticorupţie din cadrul Direcției Generale Anticorupție au fost sesizați de un ofițer din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră (SPF) Darabani cu privire la faptul că un pădurar din zonă, Ioan L., i-a oferit 1.200 de euro pentru a permite trecerea unor țigări de contrabandă din Ucraina în România, peste râul Prut.

Informațiile au ajuns și la procurori, iar polițistul de frontieră a devenit colaborator, fiind autorizat să pretindă, să accepte promisiunea și să primească sumele de bani oferite. Ulterior, ofițerul a fost contactat în mai multe rânduri de pădurar, ocazie cu care acesta i-a precizat că împreună cu alte persoane intenţionează să introducă o cantitate importantă de ţigarete pe teritoriul României, din Ucraina, dar pentru acest lucru au nevoie ca frontieră de stat să nu fie supravegheată prin locul unde urmează să fie introduse bunurile, pentru aproximativ o oră., scrie Monitorul de Botoșani

Cât de mult știe ChatGPT? Ce informații false primești despre politicienii români: Iohannis are doi copii adoptați, iar Drulă e „membru PSD”

ChatGPT este cel mai la modă instrument de Inteligență Artificială. El fascinează prin sistemul simplu: intri, pui o întrebare și afli adevărul sau ceva cât mai aproape de el. Dar e, cu adevărat, atât de simplu? Articolul complet, în Libertatea.

Culmea fraudei în RCA: Cumnatul lui Adrian Năstase și un român-elvețian conectat la serviciile secrete și-au plătit „dobânzi” și „comision de succes” de 30 de milioane de euro, pentru că au reușit să păcălească ASF!

Ca să scape de faliment și să-și îndeplinească planul de a deveni lider de piață și a deturna mai mulți bani din polițele RCA, City Insurance a inventat un cont bancar cu 50 de milioane de euro. Nici contul și nici banii împrumutați nu erau reali. ASF n-a verificat și trucul a ținut. La final, patronii City și complicii s-au premiat pentru succes, conform documentelor oficiale pe care ziarul le-a descoperit, scrie Libertatea

Viața de zi cu zi în război: Cum rezistă oamenii din Bahmut

Din cei 73.000 de locuitori de odinioară din Bahmut, Ucraina, aproximativ 8.000 continuă să reziste în oraș. Voluntarii și militarii le oferă evacuarea. De ce refuză ei? Alexandra Induhova a fost la fața locului.

La fiecare câteva minute, gloanțele șuieră în aer și explodează undeva în apropiere. Nimeni nu este văzut pe străzile din Bahmut, în afară de Evgheni Tkaciov și alți voluntari de la organizația de ajutorare "Proliska". Ei bat drumurile pentru a aproviziona locuitorii cu alimente și articole de igienă.

Partea de vest a orașului puternic atacat din regiunea Donbas este greu de recunoscut, scrie DW

Șefa Oncologiei de la Spitalul Județean Suceava cerea șpagă dublă dacă pacientul suferea de două tipuri de cancer

Mărturii revoltătoare în cazul medicului de la Suceava care primea „plicuri cu bani” de bolnavii de cancer. Ar fi cerut o sumă dublă de la un pacient care suferea de două tipuri de cancer, arată site-ul Monitorul de Suceava.

„Atențiile” deveniseră o obișnuită în cazul medicului șef al secției Oncologiei de la Spitalul de Urgență Suceava, Anca Dumitrovici Ababneh.

Procurorii susțin că înainte să fie reținut, cadrul medical primise în doar șapte zile peste 62 de „atenții” din partea pacienților, scrie Europa FM

Progres și frustrare

Una dintre cele mai răspândite credințe false care circulă prin lumea organizațiilor și a managementului e că progresul vine dintr-un fel de frustrare, dintr-o criză. Am auzit-o rostită chiar cu vorbele asta de mulți oameni, chiar de oameni foarte inteligenți și capabili, pe care-i admir. Încă și mai mulți vorbesc despre crize de creștere, provocări, ieșirea din zona de confort, toate idei interesante și parțial valide, dar adeseori decodate într-o cheie eronată.

Cheia este eronată atunci când presupunerea din spatele credinței este că această criză, această tensiune, este generată din exteriorul nostru și că e, cumva, rolul managerilor să o genereze. Ascunsă în spatele acestei presupuneri e credința că aspirația supremă a ființei umane este nimicul, că în lipsa unui stimul extern, un om nu ar face nimic, nu s-ar da jos din pat. Această presupunere este atât de absurdă încât nici măcar nu merită comentată, e falsă în mod evident. Și totuși concluzia ei logică, anume că progresul vine din frustrare, că lipsa unui agent extern ne lasă inerți și imobili, e omniprezentă, scrie Adrian Stanciu pe blogul personal

Rezultatele interceptării a mii de persoane din România, pentru spionaj și trădare, secret de stat

În doi ani și jumătate, convorbirile a cel puțin 2.473 de persoane au fost interceptate de instituțiile de forță ale statului, fără ca acestea să prezinte un rezultat al acestui efort considerabil.

Mandatele de interceptare pe siguranța a națională a convorbirilor de orice fel se obțin la cererea serviciilor secrete, cu aprobarea procurorului general al României și cu autorizarea unui judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

PRESShub a întrebat Parchetul General câte dintre mandatele de siguranță națională, care au permis interceptarea convorbirilor emise în ultimii doi ani și jumătate, s-au materializat în dosare penale.Citește articolul integral pe PressHub

UE ripostează cu 70 de proiecte la Inițiativa Belt and Road a Chinei. Unul privește Marea Neagră

Răspunsul Uniunii Europene la rețeaua chineză de proiecte comerciale și de infrastructură de pe întreg globul începe să se concureze, Comisia având o listă de 70 de proiecte prioritare, printre primele anunțat public fiind realizarea unui cablu electric submarin pe sub Marea Neagră pentru transportul de energie verde din Azerbaidjan până în România, transmite Politico.

Proiectele emblematice din cadrul schemei europene Global Gateway urmăresc să ofere țărilor în curs de dezvoltare o alternativă la Inițiativa Belt and Road a Chinei, prin care Beijingul își proiectează puterea de-a lungul rutelor comerciale strategice prin dezvoltare de porturi, scheme energetice și rețele de telecomunicații, scrie Curs de Guvernare

Procurorul general al României, Gabriela Scutea: “Doi procurori din Parchetul General trebuie să soluționeze vreo 1.700 de cauze ce vizează magistrați”

“La Parchetul General am avut în iunie anul trecut 5 procurori desemnați și am terminat în decembrie 2022 cu doi, plus unul; ei trebuie să soluționeze vreo 1.700 de dosare” – a declarat Gabriela Scutea, în interviul (partea a II-a, prima parte aici) acordat Justnews, în care s-a referit și la dosarul Kovesi, deschis în 2018 de Adina Florea și în care instanța supremă a dat procurorilor 4 termene pentru a emite o soluție. Procurorul general a vorbit și despre stadiul în care se află cele 3 mari dosare ale Parchetului General – dosarele Revoluției, Mineriadei și 10 august. Gabriela Scutea ne-a dezvăluit că nu intenționează să iasă la pensie, la 21 februarie, cînd îi expiră mandatul în fruntea Ministerului Public.

Interviul complet, în JustNews.ro