Danke an Präsident Rumen Radev für den freundschaftlichen & offenen Empfang in Bulgarien. Die Besichtigung & Gespräche mit der bulgarischen Grenzpolizei an der EU-Außengrenze zur Türkei haben die vielfältigen & enormen Herausforderungen im Kampf gegen illegale Migration gezeigt. pic.twitter.com/87pCQfzyKH