Luni, 23 Ianuarie 2023, 11:00

Totul a început într-o zi de vară când medicul stomatolog Sorin Mihali a văzut o casă de vânzare în centrul Timișoarei. Și-a imaginat pe terenul acela o clinică stomatologică unde să facă medicină de top. Patru ani mai târziu, suntem aici în clinica lui în care a investit peste 2 milioane de euro.

Dr. Mihali Sorin Foto: Banca Transilvania

Reporter: Aș vrea să vă întreb dacă în ziua în care v-ați uitat la acea casă de vânzare, ați știut exact cum va arăta clinica în care veți lucra?

Dr. Sorin Mihali: Mi-am imaginat că această clinica va fi pe două nivele. Mi-am imaginat workflow-ul pe care îl am în momentul de față în această clinică și cel care m-a ajutat să previzualizez, ca să zic așa, clinica arhitectural, a fost arhitectul care a construit imaginea acestei clinici.

Reporter: Pe cine a trebuit să convingeți prima dată de povestea asta? Pentru că practic porneati fără posibilități financiare.

Dr. Sorin Mihali: Exact. Prima care a fost alături de mine a fost soția mea pe care am convins-o în momentul în care am ajuns acasă că voi vrea să achizitionez acest teren și să îmi contruiesc o viitoare clinică. Fără ea nu aș fi reușit să realizez tot ce am realizat.

Reporter: De ce era important să aveți o clinică? Aveați deja două cabinete în Arad, lucrați acolo, de ce era nevoie de încă o clinică la Timișoara?

Dr. Sorin Mihali: În Arad am pornit un business, să spun așa, pe partea de stomatologie, datorită faptului că sistemul medical românesc nu ne oferă dotarea necesară pentru a putea să ne desfășurăm tratamentele la un nivel de top, la un nivel de vârf. Pot să vă dau și câteva exemple din anii de facultate. Studenții erau de multe ori puși să își achiziționeze materialele. Și eu, la rândul meu, mi-am achiziționat din banii propria materialele.

Reporter: Care este cea mai mare realizare a dumneavoastră de până acum?

Dr. Sorin Mihali: Cea mai mare realizare a mea este că am putut să pun acest vis în realitate, în practică, că pot să le ofer pacienților servicii de cea mai înaltă calitate, că pot și am dotarea necesară să pun în practică tot ceea ce am învățat în descursul anilor și să pot să le ofer cele mai bune tratamente la un nivel foarte ridicat. Drept urmare, asta mi-am dorit, să ofer servicii la un nivel de peste Austria, de peste Elveția și pe de altă parte, omul când intră într-o instituție sau o într-o clinică dentară, să nu se simtă că și într-un spital sau ca și intr-un cabinet dentar, unde cu toții știm că de pe holurile cabinetului, când intram, simțeam acel miros caracteristic de dentist, simțeam acele podele reci , ca să zic așa, din gresie, simțeam pereții cu faianță și așa mai de parte, ceea ce ne îngrozea. Să nu mai spunem de sunetul turbinei…

Reporter: Dacă ar fi să ne uităm la stomatologia de acum 15 ani, care sunt diferențe dintre ceea ce oferea România pacienților stomatologici acum 15 ani și ce găsesc acum în cabinetele stomatologice?

Dr. Sorin Mihali: Vreau să vă spun că acest domeniu, domeniul stomatologic, se dezvoltă de minim 10 ori mai repede decât domeniul medicină generală. De ce? Pentru că aparatura în stomatologie este 70-80% din tratament. Dacă nu ai aparatură, nu poți să îți desfășori activitatea. Drept urmare, vreau să vă spun că evoluția în decursul acestor 15 ani este senzațională. Eu văd, pentru că în 2005 eu am intrat ca și student printre primii la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, erau niște tehnici abordate, erau niște concepte mult mai invazive. Adică, vă dau un exemplu: în 2005, 80 – 90% se devitalizau în scop protetic, adică trebuia să fie scos nervul dintelui pentru ca pacientul respective să primească o coroană acolo unde nu este nevoie.

Reporter: Dar totuși cum facem România bine? Cum o vindecăm?

Dr. Sorin Mihali: Bineînțeles cu ajutor din partea populației, cu implicări cât mai multe din partea lor. Nu poți să realizezi ceva fără un efort. Așa cum și eu am făcut această clinică cu niște eforturi foarte mari, cu nopți nedormite, așa poți să faci ceva și pentru România. Mă refer, fiecare om ar trebui să facă o mică parte pentru România și să facă niște sacrificii ca să poată să pună în aplicare și să dezvolte ceea ce își doresc și doar prin muncă se poate ajunge să ne ridicăm această țară. Mai bine faci ceva în România, dar când faci ceva în România, să faci ceva ce să lași în urma ta. În momentul în care ai o implicare din partea interioară și vine totul din interior și ești pasionat în ceea ce faci, vei avea success în orice domeniu pe care îl vei alege.

Dr. Mihali Sorin este conferențiar universitar și fondator al Clinicilor Dental Concept by Dr. Mihali și ARdental ProSmile - implantologia orală și protetică dentară.

