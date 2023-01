ESENTIAL Joi, 19 Ianuarie 2023, 15:33

Vlad Barza • HotNews.ro

1

Și joi vremea a fost extraordinar de caldă, iar în București s-a înregistrat un nou record absolut pentru prima lună a anului: +20,8 C la stația meteo Băneasa, au spus pentru HotNews.ro reprezentanții ANM. În sud au fost +21,9 C la Bechet, dar extrem de cald a fost și în Transilvania.

Peisaj de ianuarie fara pic de zapada Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Temperatura de +21 C este una normală pentru ultima decadă de aprilie, la București.

Miercuri 18 ianuarie a fost depășit recordul absolut de căldură în ianuarie în țară, după 22 de ani, maxima fiind de +22,5 C la Turnu Măgurele.

Temperaturile pe 19 ianuarie, la ora 14, în sudul țării (sursa ANM)

Joi, maxima s-a apropiat la 0,6 C de recordul de miercuri, temperatura maximă fiind de +21,9 C la Bechet. La Zimnicea au fost +21,6 C.

Joi a fost stabilit un nou record de temperatură pentru București în luna ianuarie: +20,8 C, la stația Băneasa, față de +20,6 C joi.

Până miercuri, maxima absolută pentru ianuarie la Băneasa fusese de +17,1 C, pe 31 ianuarie 2022. Noul record este cu peste 3 grade mai mare.

A fost extrem de cald în Transilvania, cu temperaturi de +17 C la Brașov, Făgăraș, Sfântu Gheorghe și Odorheiu Secuiesc. La Întorsura Buzăului, celebru pol al frigului, au fost +15,1 C.

La orele dimineții s-a înregistrat una dintre cele mai mari minime de ianuarie: +14,7 C la Giurgiu, iar la Zimnicea au fost +14 C. În mai multe orașe au fost minime de peste 10 grade și au fost doar câteva stații meteo cu temperaturi negative.