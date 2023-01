ESENTIAL Miercuri, 18 Ianuarie 2023, 15:20

Vlad Barza • HotNews.ro

Ziua de 18 ianuarie va rămâne în istorie, fiindcă a adus temperatura maximă înregistrată vreodată în țară: +22,4 C, la Turnu Măgurele, au spus reprezentanții ANM, pentru HotNews.ro. Recordul precedent fusese stabilit în ianuarie 2001, la Oravița. Înainte de anul 2000 erau extrem de rare temperaturile de peste +20 C în ianuarie.

Cer superb de ianuarie Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Temperatura de +22,4 C măsurată la Turnu Măgurele a fost înregistrată la ora 14.30. A doua cea mai mare temperatură înregistrată a fost +21,7 C, la Bechet.

Temperaturile în sudul țării la ora 15 (sursa ANM) / Click aici pentru a mări imaginea

Cu aceste temperaturi, în sudul României era mai cald decât în sudul Spaniei și al Italiei. Doar în Grecia era la fel de cald.

Valorile înregistrate miercuri sunt chiar și cu 15-17 grade mai ridicate decât temperaturile normale pentru mijloc de ianuarie.

Au fost stabilite recorduri absolute pentru ianuarie și la București: +20,4 C la Băneasa și +20,3 C la Filaret.

La câteva stații meteo s-au înregistrat + 21 de grade: Alexandria, Zimnicea, Oltenița, Călărași.

Se vedea încă de la miezul nopții că va fi o zi excepțională. Hărțile ANM arătau că la ora 0 erau +15 C la Zimnicea și +13 C la Oravița și Turnu Măgurele. Foarte cald era și în Transilvania: +12 C la Făgăraș și Blaj.

Foarte puține erau locurile cu temperaturi negative, un exemplu fiind Miercurea Ciuc (-1).

Temperaturile în țară, la ora 15 (sursa ANM)

A fost vânt extrem de puternic la munte, rafalele atingând 144 km/h la stația meteo Vlădeasa, situată la peste 1.800 m alt și 130 km/h în munții Țarcu (2.186 km) Și la Bâlea Lac au fost rafale puternice: 119 km/h.

Minimele dimineții au fost extrem de ridicate: +12,2 C la Zimnicea și Oravița, +12,1 la Oltenița, +11,8 C la Călărași. La Sibiu au fost +8,7 C, iar la Blaj, +6,9 C. Temperaturi negative au fost la puține stații meteo, în special la peste 1.500 m alt (Miercurea Ciuc (-1,9 C).

Temperaturile în Europa, la ora 14.30 (sursa meteociel.fr)

Cel mai mare strat de zăpadă era în jurul prânzului la Vf Omu (85 cm), în timp ce la Bâlea Lac erau 65 cm, iar la Călimani, 47 cm.

Trei recorduri de temperatură au fost doborâte în ultimii 23 de ani

Până azi, trei noi recorduri lunare absolute pe țară au fost stabilite în acest secol, iar unul a fost egalat. Unul singur a fost record de frig: