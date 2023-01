Articol susținut de Creative City Marți, 17 Ianuarie 2023, 08:32

​Persoanele care doresc să slăbească, dar nu pot face acest lucru prin dietă și nici nu doresc sau nu pot fi supuse unei intervenții chirurgicale au o alternativă: balonul gastric Allurion. Acest dispozitiv medical inovator nu necesită intervenție chirurgicală, endoscopie sau anestezie. Balonul, sub forma unei capsule, este înghițit în timpul unei scurte vizite de 15 minute la medic, în ambulatoriu, și este eliminat în mod natural, aproximativ 16 săptămâni mai târziu.

Balonul gastric Allurion Foto: Creative City

După un an de când Allurion este disponibil pentru pacienții din România, prin exclusivitatea pe care echipa Doctor Dejeu o are în utilizarea lui, rezultatele sunt încurajatoare: aproape 300 de persoane au apelat la el, dintre care 70% sunt femei și 30% bărbați. Cel mai tânăr pacient care a folosit acest dispozitiv medical, cu acordul părinților, are 14 ani, iar cel mai în vârstă, 70 de ani. În total, aceste persoane au slăbit aproximativ 2,000 de kg.

Cum se plasează balonul Allurion?

Balonul Allurion este plasat cu ajutorul unui medic, într-un cabinet de radiologie. Membrana sa din poliuretan, mult mai subțire și mai flexibilă decât a baloanelor gastrice din silicon, este pliată meticulos într-o capsulă vegetală care se va dizolva în siguranță în tractul digestiv. Balonul este conectat la un cateter subțire pentru a facilita poziționarea acestuia în stomac și pentru a permite umplerea. 99,9% dintre pacienți înghit cu succes capsula.

Capsula se dizolvă și balonul se umple în stomac

Apoi, medicul umple balonul cu lichid, prin cateter. Când cateterul este îndepărtat, supapa de umplere se închide etanș. Pelicula balonului este suficient de puternică pentru a rămâne în stomac aproximativ 16 săptămâni. După această perioadă, balonul gastric se golește în mod natural și se elimină prin tractul digestiv, prin scaun.

Care sunt rezultatele și beneficiile folosirii Allurion?

În medie, pacienții pierd 10-15% din greutatea corporală totală. Sunt persoane care ajung și la 20%, dar totul depinde de starea pacientului și de determinarea acestuia.

La patru luni de la plasarea balonului, calitatea generală a vieții pacienților este îmbunătățită semnificativ, inclusiv condiția fizică, stima de sine, viața sexuală și bunăstarea la locul de muncă.

Peste 100.000 de persoane au folosit Allurion până acum, în lume, acesta fiind brandul cu cele mai multe baloane gastrice vândute în 2021.

Ce reprezintă Programul Allurion?

Allurion a dezvoltat și a comercializat prima platformă de slăbit din lume, care include balonul gastric, terapie digitală și programe de schimbare a comportamentului, pentru a trata obezitatea. La baza acestei platforme se află Programul Allurion, o experiență de slăbire la 360 de grade, cu balonul Allurion. Alături de acest dispozitiv medical, programul mai cuprinde: o aplicație mobilă, un cântar conectabil care calculează compoziția corporală și un ceas de monitorizare a sănătății, pentru a oferi informații în timp real atât pacienților, cât și medicilor care vor verifica evoluția pacienților pe parcursul programului. Toate aceste instrumente rămân în posesia pacienților chiar și după ce programul este finalizat. Rolul lor este să îl ajute pe termen lung să își păstreze greutatea la care au ajuns și să continue să aibă un stil de viață sănătos.

