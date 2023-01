De Bine - proiect Banca Transilvania Luni, 16 Ianuarie 2023, 09:52

Dr. Mirela Susan, medic primar dermatologie, a povestit în noul episod al proiectului “De Bine”, demarat de Banca Transilvania, despre parcursul ei de la un cabinet de 56mp în care era și medic și asistentă la “palatul” de astăzi, așa cum l-a numit un pacient. “Am fost o fire foarte bolnăvicioasă, am stat mult prin spitale și îmi amintesc că eram fascinată de oamenii în halate albe care veneau și tratau pacienții. Și mie mi se părea impresionant modul în care ei se dedicau oarecum și făceau oamenii bine”, a explicat Dr. Susan.

​Dr. Mirela Susan, medic primar dermatologie Foto: Banca Transilvania

Mama i-a spus că era un copil bolnăvicios și-a petrecut mare parte din timp în spitale. Era fascinată de lumea medicală așa că în adolescență a știut foarte clar că va deveni medic. După ce și-a dat doctoratul în dermatologie a deschis un cabinet de 56 de mp. Câțiva ani mai târziu un pacient i-a spus că s-a mutat din covrigărie într-un adevărat palat.

Reporter:Aș vrea să o întreb pe doamna doctor Mirela Susan, care este povestea acelui palat?

Doctor Mirela Susan: Aveam o secretară carea făcea partea de programări, nu mi-am permis nici măcar asistentă medicală la început. Și încercăm să fac lucrurile cât pot eu de bine. Au fost ani grei, cu multe sacrificii, cu multe renunțări, dar rezultatele nu au întârziat să apară. Pacienții mulțumiți au adus alți pacienți.

Reporter: Cât ați investit acum aici?

Doctor Mirela Susan: Dacă e să iau cu investiția în clădire, cu aparatură medicală, cred că undeva în jur de 2 milioane de euro. Sunt o fire foarte ambițioasă, foarte tenace și întotdeauna mi-am dorit mai mult și nu m-am mulțumit cu puțin. În momentul în care eram în cabinetul mic, e adevărat că aveam pacienți, dar cumva era spațiul foarte micuț și mi-am dorit ceva mai mult și pentru și mai multe servicii. Noi ca dermatologi funcționăm până la o anumită limită, după care îi direcționăm către colegii mei, chirurgi esteticieni, în alte locații. Pacientul în momentul în care vine la tine are dorința să își trateze toate problemele în aceeași incintă. Și atunci m-am gândit să dezvolt acest concept unitar și dermatologia mergând mână în mână cu chirurgia estetică am zis că voi face un spațiu in care să avem și medici chirurgi esteticieni și să fie o colaborare cumva mai strânsă și atunci așa s-a născut ideea acestui proiect, prin faptul că sunt specialități complementare.

Reporter: Cu ce bani ați făcut toată investiția de aici?

Doctor Mirela Susan: În parte cu datorii, cu multe datorii. Eu mi-am deschis cabinetul în 2010, lucrurile au mers cumva bine, făceam profit și din cabinetul vechi. Toți banii pe care i-am făcut de-a lungul anilor, până în 2018 i-am adunat, tocmai cu scopul acesta, dar bineînțeles că erau insuficienți și atunci am apelat la bănci, la cunoștințe, la prieteni, la familie și m-am împrumutat foarte mult.

Reporter: Și nu v-a fost nicio secundă teamă că nu o să puteți să …

Doctor irela Susan: Mi-a fost, cred, așa un pic. Dar nu suficient de teamă, adică teamă era mai mică decât dorința de a reuși și atunci dorința de a reuși era mai mare decât teamă și din cauza această cred că mi-am depășit-o. După ce am început rezidențiatul în dermatologie au fost câțiva ani în care am profesat și în sistemul de stat și acolo nu pot spune că nu lucrurile mergeau bine. Mergeau bine, dar cumva în sistemul de stat ești un pic limitat de partea estetică a dermatologiei și bineînțeles de aparatură. În zilele noastre nu mai putem face dermatologie doar cu lupa, avem nevoie de aparatură. La vremea respectivă nu există niciun laser în clinică de dermatologie din Cluj. Țin minte că am terminat rezidentiatul, eram medic specialist și nu pusesem mâna pe un laser în viața mea. Ceea ce nu e normal. Și atunci mi s-a părut partea de privat cumva mult mai aproape de a-mi îndeplini visul adică de a face și partea de estetică. Și atunci m-am gândit să îmi deschid propriul meu cabinet privat, să fac lucrurile așa cum eu consider, chiar dacă acum, uitându-mă în urmă, a fost un mare curaj din partea mea și știu că mulți chiar îmi ziceau “nu o să reușești”, “ești foarte tânără”, “nu ai un nume”, “cum să îți deschizi tu cabinetul tău?”. Dar cred că acest lucru m-au ambiționat și mai tare să pot demonstra că pot să dezvolt acel cabinet.

Reporter: Dacă România ar fi pe masa asta de operație de aici, din spatele meu, ce intervenție i-ați face?

Doctor Mirela Susan: În primul rând i-aș da o mâna forte care să conducă sistemul, i-aș da acei politicieni care să urmărească interesul național și nu cel personal. Cred că este nevoie de oameni care să aibă curaj să facă o reformă reală în sistemul sanitar.

Reporter: Va amintiți în copilărie ce anume va fascina atunci când erați internată în spitale?

Doctor Mirela Susan: Am fost o fire foarte bolnăvicioasă, am stat mult prin spitale și îmi amintesc că eram fascinată de oamenii în halate albe care veneau și tratau pacienții. Și mie mi se părea impresionant modul în care ei se dedicau și făceau oamenii bine. Și m-am gândit ce frumos este să ai o meserie în care să poți face omului bine. Și țin minte că mă duceam acasă după ce ieșeam din spital și mă jucam ore în șir cu păpușile și le făceam injecții și le doftoriceam cum puteam eu mai bine. Și am fost cumva fascinată de lumea aceasta în halate albe și atunci în mintea mea mi-am spus: “vreau să fiu medic când voi fi mare”. Credeam că mi se potrivește pentru că întotdeauna mi-a plăcut să ajut oamenii, să încerc să îi înțeleg , să fiu aproape de nevoile lor, așa încât profesia de medic mi s-a părut modul perfect pentru a-mi îndeplini chemarea.

Reporter: Cine a fost primul om căruia i-ați spus visul ăsta de a deveni medic?

Doctor Mirela Susan: Mamei mele i-am spus. Ea a fost o persoană dragă mie, care m-a susținut cumva și m-a tot îndemnat să învăț și să învăț pentru că cine are carte are parte, asta îmi tot repeta și ei i-am spus când o să fiu mare o să fiu medic. Și ea mi-a spus : “vezi că e o viață grea și multă muncă și o să înveți toată viața”. Și am zis: “nu mă sperie, îmi doresc lucrul ăsta, o să învăț și o să reușesc.”

Reporter: Ce a spus mama când ai adus-o aici, în clinică?

Doctor Mirela Susan: A fost foarte fericită. I-am prezentat clinica și toate spațiile și a plâns de bucurie, a fost foarte impresionată și eu am fost foarte mulțumită și fericită la rândul meu.

Reporter: Credeți că și-a trăit visul ei, de a fi făcut școală, vis pe care nu și l-a împlinit și a trăit visul ăsta prin dumneavoastră?

Doctor Mirela Susan: Da, eu cred că da. Cumva în adâncul inimii ei a fost foarte fericită pentru că tot ceea ce nu a putut ea realiza am realizat eu și pentru ea.

Reporter: Ați simțit vreodată că faceți asta și ca să îi dăruiți ei înapoi ceea ce ați primit în copilărie?

Doctor Mirela Susan: Da, oarecum da. Întotdeauna mi-am dorit și m-am simțit bine că am putut să îi îndeplinesc și ei oarecum visul de a face o școală și de a deveni cineva în viață și am putut să o fac fericită.

Reporter: Cu ce sfat ați plecat de la mama dumneavoastră de la Hațeg?

Doctor Mirela Susan: Cu sfatul de a fi un om bun, în primul rând și de a ajuta oamenii și cred că lucrul acesta s-a văzut. Și toți pacienții mei mă iubesc foarte mult. Mama mea mi-a zis “întotdeauna să ajuți, să dai tot ce e mai bun în tine pentru omul din fața ta”.

Dr. Mirela Susan este medic primar dermatolog, cu multiple competențe în medicina estetică. Este fondatoarea Clinicii Dermavision din Cluj-Napoca, un concept integrativ care are toate tratamentele disponibile la ora actuală în medicină estetică.

