Ion Ţiriac (83 de ani) a comentat angajamentul de colaborator al Securităţii semnat în perioada în care era jucător de tenis, care a fost publicat zilele trecute în presă.

Omul de afaceri a menţionat că în acei ani era normal ca la întoarcerea în ţară să raporteze ce făcea de fiecare dată când pleca să participe la turneele din străinătate, informează Agerpres.

"Uitaţi-vă în ochii mei, v-am minţit eu vreodată? Eu n-am avut dosar la Securitate. 'Domnule ministru Rus, scoate domne' dosarul să-l văd şi eu', dar zice: 'Domnu' Ţiriac, nu ai'. 'Cum să nu am, pentru că am fost miliţian şi 30 de ani am fost privilegiatul acestei ţări. Eu aveam atunci un paşaport pe care dumneavoastră nu-l aveaţi'.

Şi mă duceam, intram şi ieşeam. Şi mă întreba: 'Tovarăşu Ţiriac, unde ai fost?'. 'Păi am fost la Washington la turneu'... 'Şi ce ai făcut acolo?'. Deci trebuia să dau un raport când mă întorceam. Şi spuneam că am jucat tenis. 'Dar pe lângă tenis ce-ai mai văzut?'... 'Aţi fost la Kennedy acasă?'... şi spuneam 'Păi de acum ştiţi? Cei de la CIA ştiu de vreo 10 ani, aşa că şi voi trebuie să ştiţi tot de 10 ani'. 'Şi ce aţi făcut acolo?'. 'Am făcut cârnaţi şi am jucat fotbal american'. Adică toate treburile astea (n.r. - erau raportate).”

