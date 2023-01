Panorama.ro Vineri, 13 Ianuarie 2023, 09:35

Lumea se află într-o eră a „mega-amenințărilor”, care ne vor afecta profund viitorul și vor destabiliza economia globală și felul în care muncim și trăim, spune economistul Nouriel Roubini, cel care a prognozat criza subprime, marea recesiune a anilor 2000, precum și criza din zona euro. „Facem trecerea de la o perioadă de relativă stabilitate la una de instabilitate severă, conflict și haos”, avertizează el.

​Vine criza economică sau nu? Foto: Frank Wagner / Panthermedia / Profimedia

Într-o carte recent publicată, Roubini, de care s-a lipit porecla „Dr. Doom” (lui îi place să se considere „Dr. Realist”), se uită cu pesimismul caracteristic la lumea de azi și vorbește despre pericolele de mâine și cum să ne pregătim pentru ele încă de azi – sau cum puteam să o facem de ieri.

Identifică 10 astfel de amenințări urgente, care sunt interconectate și despre care spune că sunt „de o asemenea dimensiune și urgență, încât trebuie să privim înainte cu celeritate și să facem tot ce putem pentru a nu le lăsa să ne distrugă”.

De la politicile publice periculoase și nivelul tot mai mare de îndatorare al țărilor, mai ales după măsurile din pandemie, până la demografie și catastrofe financiare, comerciale, geopolitice, tehnologice sau de mediu, Roubini nu ratează nicio angoasă contemporană în „Megathreats. Ten dangerous trends that imperil our future, and how to survive them”.

