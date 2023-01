Anunț umanitar Marți, 10 Ianuarie 2023, 10:21

Smile Media

O banală durere de măsea s-a transformat într-o luptă pentru supraviețuire.Un tânăr de numai 20 de ani din Vaslui a aflat că suferă de cancer limfatic după o vizită la dentist.

Ajută un student eminent să lupte cu o formă agresivă de cancer Foto: Salvează o Inimă

,,Am crezut că totul vine de la un molar de minte ce dădea să iasă. Nu m-am panicat, am început să iau calmante pentru a opri durerea, dar a devenit insuportabilă. Am fost operat pentru a fi extras acel dinte, dar ajuns acasă au reapărut durerile și am ajuns din nou la camera de gardă. Acolo mi s-a luat o biopsie, iar rezultatul a fost limfom non-Hodgkin de tip Burkitt, un cancer al sistemului imunitar extrem de agresiv!” Ne-a povestit Ştefan Bulgaru.

Limfomul Burkit este extrem de agresiv. Boala face ca o parte dintre limfocite să se multiplice în mod necontrolat și să alcătuiască formațiuni tumorale în corp. Limfomul Burkit poate afecta mandibula, intestinele, rinichii şi se poate răspândi şi la nivelul sistemului nervos central.

,,Am făcut și un transplant de celule stem din propriul corp, dar și în urma acestuia am primit un rezultat nefavorabil - tumora a început să crească din nou, devenind imună la tratamentele standard.”

După 4 ședințe de chimioterapie efectuate în ţară, rezultatul nu a fost cel așteptat așa că împreună cu familia, băiatul a plecat la tratament în Turcia. Ştefan nu poate învinge cancerul de unul singur. Tânărul are nevoie de 80.000 de euro pentru a doborî boala.

,,Îmi doresc din suflet să nu renunț la lupta mea cu această boală nemiloasă, dar din păcate nu mai avem fonduri. Părinții mei sunt depășiți de situaţie, au făcut numeroase sacrificii împreună cu oameni inimoși pentru a mă ajuta să duc primul tratament la final... Dar nu ne mai descurcăm! Aşa că am apelat la Asociaţia Salvează o inimă pentru a mă ajuta să lupt în continuare cu această boală nemiloasă! Tratamentul constă în 2 luni de imunoterapie şi în cele din urma transplantul de celule stem alogen! Medicii spun că trebuie să lupt, pentru că sunt tânar şi ambiţios şi am şanse reale de recuperare. ”

Un tânăr cu multe visuri care părea să aibă viitorul în față

Ştefan studiază Controlul și Expertiza Produselor Alimentare, în cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu” de la Brad din Iași, fiind un student model, cu rezultate excepţionale.

,,Îmi doresc extrem de mult să trăiesc şi să îmi recuperez viaţa mea de odinioară, viaţa mea de tânăr student. Din păcate nu am reuşit să cunosc foarte mult viaţa de student, doar un semestru. Dar mi-a plăcut extrem de mult şi îmi doresc nespus de mult să îmi continui studiile, să fiu înconjurat iarăşi de prieteni, de oameni buni şi frumoşi!” Ne-a mărturisit tânărul.

Orice sumă virată în conturile Asociației „Salvează o inimă” alimentează șansa pe care acest tânăr o are în fața cumplitului cancer.

Pentru donații și sponsorizări din partea companiilor accesați linkul: https://salveazaoinima.ro/stefan-bulgaru/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

