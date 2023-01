De Bine - proiect Banca Transilvania Luni, 09 Ianuarie 2023, 13:10

​În noul episod al proiectului "De Bine", demarat de Banca Transilvania, aflăm povestea Dr. Dan Mitrea, medic specializat în neurologie, care în 2017 a deschis o clinică specializată în acest domeniu. I s-au alăturat alți 7 medici la început de drum în ceea ce astăzi înseamnă o clinică cu toate specializările de care are nevoie domeniul neuroștiinței.

Dr. Dan Mitrea Foto: Banca Transilvania

Reporter:Domnule doctor Dan Mitrea, erați tânăr, erați la început de drum, cum de v-ați aruncat într-o poveste atât de grea, o investiție privată în domeniul medical?

Doctor Dan Mitrea: Am pornit de la un centru mic, mai mic, localizat în sectorul 1, în București. O suprafață undeva la 200 mp, unde am avut câteva cabinete și un laborator de explorări funcționale. Și acolo am stat 4 ani de zile, am crescut încet-încet, dar a devenit încăpător. Și astăzi avem un centru, are o suprafață de 1000 mp și acoperim tot ce ar trebui din punct de vedere al procedurilor de diagnostic și bineînțeles partea de spitalizare, deci și tratamente, se poate face acum în centrul nostru.

Reporter: Care este valoarea investiției?

Doctor Dan Mitrea: Acum, în momentul de față? Peste 2 milioane de euro.

Reporter: Când vă uitați la cifra asta cu 6 zerouri, vă ia puțin cu palpitații?

Doctor Dan Mitrea: Atunci când am pus pe hârtie părea ceva destul de mult și așa am avut un pic de emoții. Dar acum, uitându-ne la cum funcționează lucrurile, sigur, dacă nu faci n-ai de unde să știi. Avem emoții, avem perioade în care mai avem emoții, dar trendul este unul bun și respectă planurile, așa cum am zis.

Reporter: Ce-și cumpără doctorul Mitrea din profit? Când vine profitul de la sfârșit, ce-și ia? Ia uite, au intrat banii, ce-mi cumpăr eu?

Doctor Dan Mitrea: Îi băgăm înapoi. Au intrat banii, ne-am băgat înapoi banii. Deci, reinvestim în continuare, suntem într-o zonă în care preferăm să reinvestim tot profitul nostru. Și asta am făcut-o de 5 ani, acum suntem în al-6-lea an și anul acesta discuția cu partenerul este să creștem în continuare și să îmbunătățim ceea ce facem. Suntem și eu și soția și acum și copiii, niște oameni normali, nu căutăm o viață extravagantă. Ne dorim să avem o viață echilibrată, să ne bucurăm de ceea ce avem și să ne mulțumim cu ce avem.

Reporter: V-ați pus o secundă problema să vă angajați într-un spital de stat, din sectorul public, după ce ați terminat rezidentiatul?

Doctor Dan Mitrea: Nu, niciodată.

Reporter: De ce?

Doctor Dan Mitrea: Nu mi s-a părut că sunt potrivit în zona respectivă, mi s-a părut că aș putea să ofer ceva diferit și poate în acest subdomeniu pe care îl fac eu, cumva aș fi fost constrâns și de alte lucruri. Prin prisma faptului că în spitalele publice nu ai luxul să îți alegi ce patologie să faci.

Reporter: Și care este acest subdomeniu?

Doctor Dan Mitrea: Neuro - oncologia.

Reporter: Pe care ați studiat-o în Franța.

Doctor Dan Mitrea: Pentru care am fost în Franța, la specializare și pe care acum o practic aici în clinică. Este un domeniu care implică mai multe specialități. Îmbină neurologia în primul rând, că este o afecțiune… Bolile de care discutăm sunt ale creierului și ale măduvei. Este partea oncologică, pentru că se referă la cancere care se nasc sau apar în acest domeniu, în aceste structuri. Neurochirurgie, radioterapie, anatomie patologică sau neuropatologie, neuroimagistică. Adică sunt mai multe domenii pe care le îmbină această specialitate în ideea de a obține atât un diagnostic cât și un tratament și o monitorizare eficientă a pacientului cu afecțiunile acestea.

Reporter: Și de ce ați ales neurologia?

Doctor Dan Mitrea: Este o specialitate aparte pentru că e foarte logică. Am ales-o pentru că îmi doream să fac ceva cu propriile puteri fără să fie nevoie să fiu dependent de foarte multe echipe sau echipamente. Adică poți cu neurologia să duci un caz până la un anumit punct destul de clar că să îți dai seama de o anumită afecțiune.

Reporter: La ce vârstă ați știut că vreți să fiți medic?

Doctor Dan Mitrea: Provin dintr-o familie cu mulți medici. Deci cumva a fost o chestiune, ca să zic așa, de acasă. Cred că de când eram copil am zis că ăsta e un domeniu care mă interesează.

Reporter: Care este cuvântul care descrie meseria dumneavoastră, cel mai bine, un singur cuvânt?

Doctor Dan Mitrea: Pasiunea. Chiar îmi place ce fac, mă simt …

Reporter: Se și vede.

Doctor Dan Mitrea: … extraordinar de bine în halat și cu ciocănelul în mâna. Iar ce am creat aici, am creat efectiv un mediu în care și noi, ca specialiști, să ne simțim bine și să ne facă plăcere să venim și să nu ne simțim frustrați că nu putem oferi ceva ce știm că ar ajuta pacientul.

Reporter: Dar de fapt ce-i lipsește sistemului de stat ca să ofere la rândul lui astfel de servicii într-un spital?

Doctor Dan Mitrea: Aș zice că în momentul de față lipsește o viziune pentru treaba asta, din păcate. Și infrastructură. Cred că folosim o infrastructură care nu mai are nicio treabă cu nevoile reale ale pacienților atât din punct de vedere, în primul rând, al siguranței lor, după care și din punct de vedere al infrastructurii tehnologice și birocratice. Adică la spital îți ia o oră să treci de la poartă până când ajungi să vezi un medic cu hârtiile de care ai nevoie, să zici că ai fost admis în sistem în ziua respectivă. După care îți ia încă 3 ore să ieși din ziua respectivă. Asta este o chestie care nu e ok.

Reporter: Cum facem România bine?

Doctor Dan Mitrea: Cu oameni pasionați și entuziaști și cu echipe. Adică nu cred că putem individual să facem ceva. Cred că e nevoie de o colaborare foarte strânsă între noi. Oamenii trebuie să înțeleagă că lucrurile evoluează și se schimbă. Nu trebuie să le inventăm, să le luăm de la zero. Există făcute N locuri din lumea asta și sunt complet replicabile și în sistemul nostru, în sistemul de tip social, cum avem acum în România. E doar o chestiune de implementare, să renunțăm un pic la orgolii și la obiectivele noastre pe termen scurt. Asta cred că este ceea ce trebuie să facem.

Dr. Dan Mitrea este medic neurolog cu spirit antreprenorial si cu o aplecare deosebită către abordarea holistică a pacientului neurologic. Deține Clinica Neuroaxis și colaborează cu mulți alți medici de la stat și din privat – spre binele integrat al pacientului.

Divizia pentru Medici este un proiect marca Banca Transilvania, care sustine peste 60.000 de medici și business-uri medicale. Prin Divizia pentru Medici, banca sprijină inițiativele private din domeniul medical. Clienții sunt persoane fizice şi juridice – spitale, clinici, cabinete medicale individuale, SRL-uri, PFA-uri, laboratoare de tehnică dentară, precum și furnizori de echipamente medicale.

