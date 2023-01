ESENTIAL Vineri, 06 Ianuarie 2023, 16:14

Vlad Barza • HotNews.ro

Începutul lunii ianuarie aduce tot mai des căldură în România, iar de Bobotează încep să devină ceva obișnuit temperaturi care ar fi mai potrivite pentru jumătatea lui martie. Pentru al treilea an consecutiv, maximele ajung la +15 C în țară, dar nu ar trebui să ne mirăm dacă spre final de martie va veni gerul și ninsoarea.

Temperaturile in sudul tarii pe 6 ianuarie 2023 la ora 15 Foto: ANM

Vremea de Bobotează în ultimii ani.

6 ianuarie 2021

Au fost +15 C la Călărași și +14 C la Giurgiu, Fetești și Cernavodă.

La Miercurea Ciuc au fost 0 grade, iar la Omu, -6 C la amiază

6 ianuarie 2022

Au fost +19 C la Zimnicea, +18 C la Turnu Măgurele, Fetești și Maliuc și +17 C la București și la mai multe stații meteo din Dobrogea. Până și la Predeal și Întorsura Buzăului au fost +10 C. La Omu au fost -3 C la amiază, iar la Rădăuți, +1 C.

Minimele dimineții au fost de +8 C la Constanța și Adamclisi și temperatura a rămas pozitivă și în munții Semenicului, la peste 1.400 m alt.

6 ianuarie 2023

Au fost +15 C la București și la Titu și +14 C la mai multe stații meteo din Muntenia și Oltenia. La Omu erau -8 C, iar la Fundata, -1 C.

Dimineața a fost caldă în sud, cu minime de +9,7 C la Calafat și de +9,4 C la Padeș ( comună în județul Gorj).