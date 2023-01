ESENTIAL Vineri, 06 Ianuarie 2023, 10:06

Vlad Barza • HotNews.ro

Anul trecut au fost +19 grade în țară de Bobotează, iar anul acesta vor fi +13 C în sud, iar în Transilvania va ploua. Gerul Bobotezei venea mai des în anii 80 și este tot mai rar în ultimul deceniu, chiar și în orașele cu climă mai aspră. Când au fost sub -31 C la Întorsură și când au fost +16 grade la Sibiu?

Procesiune de Boboteaza Foto: Agerpres

Cea mai caldă zi de Bobotează din ultimele decenii a fost în 2022, când la Zimnicea au fost +18,9 C. 18 grade au fost la Maliuc, Turnu Măgurele și Mahmudia. Până și la Predeal au fost +10 C.

Nici 2023 nu se lasă mai prejos: la ora 7 erau temperaturi negative doar în zonele montane înalte, iar în câteva orașe se înregistrau +11 C, în ton cu primele zile din an care au adus un val excepțional de căldură. La ora publicării articolului (ora 10) erau +12 C la Buzău, +11 la alte câteva stații meteo și peste 5 grade în cea mai mare parte a țării, arată hărțile ANM.

La Galați, în ziua Bobotezei, au fost peste 10 grade în trei dintre ultimii cinci ani, în timp ce între 1980 și 2017, doar într-un singur an au fost mai mult de 10 grade pe 6 ianuarie. Cel mai rece a fost în 1990: -13,6 C.

La Constanța au fost +16,7 C în 2022 și +16,2 C în 1988, Cea mai scăzută maximă a fost în 2004: -5,6 C.

La București, în ultimii 13 ani o singură dată a fost o temperatură de sub -10 C. Între 1980 și 1992 au fost trei astfel de nopți, cea mai rece aducând un ger năprasnice:-19 C în 1980 și 1990. Anul trecut a fost, și la București, cea mai caldă Bobotează.

Călărași este unul dintre orașele cu temperaturi ridicate pe timp de iarnă: în 2018 au fost +16,9 C, în 2022 au fost +16,5 C, iar în 1994 au fost +16,1 C. Cea mai scăzută maximă diurnă a fost în 2017: -7,4 C.

La Iași au fost de trei ori nopți geroase în cei 11 ani dintre 1980 și 1990, iar în perioade 2012-2022 a fost doar o noapte geroasă. Cel mai rece a fost în 2008: -14,2 C, iar cel mai cald a fost în 1998, cu maximă de +8,5 C.

La Sibiu au fost -24 C în 1980 și ultimul ger de Bobotează a fost în 2017. Extrem de cald a fost în 1994: +15,6 C. În trei dintre ultimii nouă ani au fost maxime mai mari de 10 grade.

La vârful Omu este mereu rece în ianuarie, dar în medie, o dată la zece ani sunt -20 C pe 6 ianuarie. Cel mai rece a fost în 2004, cu o minimă de -25 C și o maximă de -22,8 C. Cel mai puțin frig a fost în 1988, când maxima a ajuns la -0,6 C.

La Miercurea Ciuc au fost sub -20 C în 1980, 1990, 1993, 2008 și 2011. În ultimii 10 ani nu au mai fost minime de sub -20 C. Cea mai caldă noapte a fost în 2005: +1,3 C.

La Cluj au fost -20 C în 1980, dar de atunci nu au mai fost minime așa de scăzute. În istoria recentă, cel mai frig a fost pe 6 ianuarie 2017, cu o minimă de -12,8 C. O singură dată au fost 10 grade C în ultimii 40 de ani, în 2014.

La Întorsura Buzăului au fost -31,8 C în 1990. Nimic nu putea fi mai diferit în 2018, când maxima a fost de +11,9 C, iar minima, de -2 grade. În 1980 au fost -30 C.

Sulina este un loc renumit pentru nopțile blânde de iarnă: au fost minime de +6 C în ultimii doi ani și aproape niciodată nu a fost ger de Bobotează în acest secol.

La Deva a fost ger în 1980, 1990, 1993, 2011 și 2015. În 2014 maxima a fost cu 13 grade peste normal: +15,5 C.

Una dintre cele mai calde dimineți de Bobotează a fost în 2001, la Oravița, un oraș faimos pentru clima blândă. Minima a fost de +8 C, iar o zi târziu maxima atingea +22,2 C, cea mai mare temperatură măsurată vreodată în ianuarie în țară. În dimineața de 8 ianuarie 2001, temperatura nu a scăzut sub +15,9 C.

La Drobeta Turnu Severin au fost +14 C în 1988 și 12 C în 1992 și 2005. Cel mai rece a fost în 1993: -14 C noaptea și a fost ger (sub -10 C) în anii 1980, 1990, 1993, 2008, 2009 și 2016.

La Arad au fost -15,1 C în 2003 și sub -10 C în 1980, 1985, 1990, 1993, 2004, 2009, 2011 și 2017. Cel mai cald a fost în 2014: +13,9 C.

Surse: platformele Infoclimat.fr TuTiempo Es și Weather Online UK