Articol susținut de LINK Academy Joi, 05 Ianuarie 2023, 09:48

Smile Media

Pentru a folosi energia pozitivă a sărbătorilor ca un moment ideal pentru luarea deciziei care vă va schimba viața și vă va aduce mai mult succes, LINK Academy a hotărât să vă ajute cu aceasta. De fapt, marea ofertă de Anul Nou de la această instituție vă oferă posibilitatea să începeți școlarizarea pentru cele mai bine plătite joburi în IT cu o reducere de până la 46%.

​Doar până mâine: Înscrieți-vă la LINK Academy la cel mai mic preț și schimbați-vă viața în 2023 Foto: LINK Academy

Înscrierile în aceste condiții mai sunt deschise doar mâine, așadar, dacă doriți să pășiți în lumea IT, grăbiți-vă și rezervați-vă cât mai repede locul accesând acest link.

Anul Nou – cel mai bun moment să luați decizia care vă va duce spre succes

Anul Nou începe cu o ofertă care poate fi cea mai bună decizie a voastră de până acum!

LINK Academy permite înscrierile la cel mai mic preț în cursul anului doar până pe 6 ianuarie, iar școlarizarea pe un an de zile pentru cele mai bine plătite joburi în IT o puteți începe cu doar 1349 euro sau doar 71 euro pe lună dacă alegeți plata în rate.

Dacă vă interesează domeniul IT, aceasta este șansa unică de a vă schimba viața în 2023, de a vă asigura succesul și de a dobândi abilități pentru jobul și salariul dorit.

Obțineți abilitățile care vă vor asigura un job în sectorul IT

De câțiva ani deja, sectorul IT este considerat domeniul în care se găsește cel mai repede un job, iar toate previziunile spun că acest trend va continua și în viitor. Totuși, la alegerea carierei este important să vă gândiți și care domeniu IT corespunde cel mai mult intereselor voastre astfel încât, pe lângă un câștig foarte bun și șansa să găsiți întotdeauna un job, să vă bucurați și de ceea ce faceți.

Oferta de Anul Nou la LINK Academy vă oferă posibilitatea să începeți construirea unei cariere de succes la unul din 6 domenii principale de IT în condiții speciale: Programare, Design & Multimedia, Administrarea rețelelor, IT business, Design 3D și CAD sau Mobile Development.

Indiferent de domeniul IT ales, în mai puțin de un an de zile veți dobândi abilitățile care vă vor oferi posibilitatea să deveniți un expert calificat care face parte din industria aflată în dezvoltare. Pe lângă faptul că experții în IT se pot lăuda cu un salariu care poate fi și de peste 2000 euro pe lună, ceea ce vă așteaptă în IT este și posibilitatea să vă dezvoltați în permanență, să lucrați de acasă și să aveți un program flexibil, precum și o alegere mare de joburi freelance.

Certificate internaționale ca dovadă a cunoștințelor voastre

Școlarizarea la LINK Academy vă oferă posibilitatea să obțineți unele dintre certificatele prestigioase din domeniul în care vă perfecționați, dar care vă vor deosebi de concurență și vă vor oferi posibilitatea să ajungeți repede la jobul dorit. Microsoft, Adobe, Oracle, Zend, Autodesk, CompTia, Cisco, Linux, ISTQB, Unity sau Departamentul pentru Examinări Internaționale din cadrul Cambridge University sunt doar câteva dintre adresele de unde puteți primi certificatul recunoscut după susținerea cu succes a examenelor.

Mai mult, școlarizându-vă la LINK Academy obțineți o gamă largă de instrumente și servicii pentru dezvoltarea carierei, datorită cărora puteți ajunge la un job în termen record. Practica și posibilitatea de angajare în cele mai importante companii IT, posibilitatea de perfecționare gratuită pe viață, cursuri facultative de engleză și germană pentru cei care vor să lucreze în străinătate, programul pentru dezvoltarea abilităților personale și profesionale sunt doar câteva beneficii care vă așteaptă în timpul și după școlarizarea pe un an de zile!

Înscrieți-vă cât mai repede! Această ofertă este valabilă doar până mâine

Anul Nou este cea mai bună oportunitate de a vă hotărî să faceți ceva pentru voi. Timpul va arăta dacă școlarizarea la LINK Academy este cea mai bună mișcare pe care o puteți face în acest moment. O mișcare ce vă va schimba viața și cariera.

Să vă aducem aminte, oferta pentru înscrierea la LINK Academy la cele mai mici prețuri este valabilă doar până mâine, iar numărul de locuri este limitat. De aceea înscrieți-vă cât mai repede prin acest link.

Articol susținut de LINK Academy