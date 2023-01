ESENTIAL Miercuri, 04 Ianuarie 2023, 13:05

Vlad Barza • HotNews.ro

​A fost una dintre cele mai ciudate vacanțe pentru turiștii care s-au dus la schi în Alpii francezi, fiindcă nu prea a fost zăpadă, a plouat, iar la 1.500 de metri altitudine au fost și temperaturi de 10 grade. Doar stațiunile de mare înălțime au putut ține o bună parte dintre instalații deschise. Ce au făcut însă stațiunile de joasă altitudine?

Peisaj din Alpii francezi Foto: Eric Duroi, Dreamstime.com

După 24 decembrie a venit căldura și s-a ajuns ca la sub 1.500 m altitudine să nu fie mai deloc zăpadă, sau să fie sub 25-30 cm în Alpii francezi. Mai mult, au fost și stațiuni din Alpi unde stratul de zăpadă a fost de sub 30-40 cm și la 2.500 m alt.

Doar la peste 3.000 m alt stratul de zăpadă a depășit 100 cm, așa că doar stațiunile de altitudine mare au putut ține aproape toate instalațiile deschise. Spre exemplu, în Les 3 Vallées – Val Thorens/​Les Menuires/​Méribel/​Courchevel, stratul de zăpadă este de 110 cm la 3.200 m alt.

Estimările sunt că jumătate dintre instalațiile de transport pe cablu au funcționat în vacanța de Crăciun și de Anul Nou în Alpii francezi.

În multe stațiuni a plouat chiar și la 1.000 - 1.500 m alt, iar tunurile de zăpadă nu au putut fi folosite, pentru că era prea cald. În plus, aceste tunuri sunt tot mai controversate, din cauza consumului mare de apă și curent necesare pentru a produce zăpada artificială.

O mică parte dintre stațiunile de joasă altitudine s-au închis, altele, deși nu au avut zăpadă, s-au menținut deschise și rata de ocupare la hoteluri a trecut de 70-80%. Datele autorităților din turism indică faptul că rata anulării rezervărilor nu a fost foarte ridicată.

Manageri de la stațiuni, hoteluri și de la domeniile schiabile au găsit soluții pentru a-i distra pe turiști, în zilele neobișnuit de calde în care schiul a fost imposibil.

Au fost scoase bicicletele de închiriat, pentru copii au reapărut toboganele gonflabile și foarte multă lume a ales să facă jogging pe traseele montane. Practic au revenit în plină iarnă activități care erau la modă din luna mai până în septembrie.

Unele stațiuni au deschis mici porțiuni cu zăpadă artificială pentru copii, altele au pus la punct scurte trasee frumos luminate prin pădure, pentru a fi după lăsarea întunericului.

În stațiuni s-au ținut și spectacole, au fost scoase din nou și caleștile pentru a plimba turiștii și, în unele locuri, s-a investit în focuri de artificii care să dureze mai mult.

Surse: Le Monde, Le Parisien, Franceinfotv.fr

