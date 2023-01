ESENTIAL Marți, 03 Ianuarie 2023, 11:33

HotNews.ro

Oameni îmbrăcați în uniforma Armatei Rusiei, vehicule transformate în tancuri și inscripționate cu „Z”, simbolul soldaților ruși, rachete și „moment artistic” cu „Putin” care îndeamnă la viol și la bombardamente - așa s-a desfășurat o paradă din ajunul Anului Nou în localitatea Berzunți din județul Bacău.

Parada cu soldati rusi la Berzunti in judetul Bacau Foto: Colaj foto

Tradiționala paradă a mascaților din ajunul Anului Nou din comuna Berzunți din județul Bacău a adus pe străzile localității oameni costumați în soldați ruși, utilaje agricole transformate în blindate inscripționate cu litera Z, rachete și referiri la viol. Poliția a anunțat că a deschis dosar penal.

În fiecare an, în localitatea Berzunţi are loc o paradă a mascaţilor care abordează diverse teme. În acest an, tema a fost războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, stârnind reacții dure pe rețelele sociale.

Parada s-a transformat într-o defilare cu însemne rusești - mai mulți locuitori au îmbrăcat uniforma militară a soldaților ruși și au transformat utilaje agricole în vehicule de luptă, pe care a fost inscripționat simbolul Armatei lui Vladimir Putin, litera Z. Câteva tractoare și alte utilaje au fost acoperite cu prelate, pentru a imita tancurile, iar unele dintre ele au transportat „rachete”. Pe ușile mașinilor au fost lipite fotografii cu imaginea liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.

În imaginile care circulă pe rețelele sociale poate fi văzut și un „moment artistic” ai cărui protagoniști sunt doi bărbați care îi interpretează pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

„Dați drumul la bombă, uăi!”

”De prin munți și de prin văi, să vie toți rușii mei cu câte-o bombă la ei

Cu o bombă, o catiușă, nu stați ca proștii la ușă

Dărâmați tot ce vedeți, violați tot ce prindeți (...)

Distrugeți, că-așa ne-ndeamnă Rusia, patria mamă” - spune personajul care îl imită pe Vladimir Putin.

La auzul versului despre viol, o parte din public se amuză.

La final, dialogul se termină cu personajul Zelenski strigând „Dați drumul la bombă, uăi!”, iar personajul Putin urează: „La mulți ani, domnul primar!”.

Primarul: „Nici n-am ce discuta dacă e cineva care critică”

În imaginile difuzate de Bacău TV apare și primarul comunei, Ștefan Tifan.

Momentul a atras critici pe rețelele sociale: „Dacă tradiție înseamnă să defilezi cu însemne rusești și utilaje transformate în mașinării de război… înseamnă că s-a dus dracu țara asta. Păcat că se știrbește din frumusețea acestor sărbători”.

Ștfan Tifan, primarul din Berzunți, care avea 4.600 de locuitori la ultimul recensământ, a declarat însă pentru Libertatea că cei care critică sunt cei care „nu fac nimic”.

„În fiecare an, există o ceată de tineri dintr-o zonă a satului care face scenete adaptate la situația din țară sau din zonă. Nici n-am ce discuta dacă e cineva care critică. Ei joacă roluri. Sunt măscărici. Înger, diavol…(...) Vreau să vă spun că au fost 1.000 oameni și s-au simțit bine”, a susținut primarul, aflat la al treilea mandat, la ultimul fiind ales din partea PSD.

Poliția a deschis dosar penal

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău a anunțat că polițiștii au deschis un dosar penal.