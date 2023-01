Articol susținut de LINK Academy Luni, 02 Ianuarie 2023, 09:15

Smile Media

​​Cei mai mulți dintre noi folosim perioada sărbătorilor de iarnă ca să tragem linia și să analizăm tot ce s-a întâmplat în anul care rămâne în urmă. Acum este momentul potrivit pentru decizii noi care vă pot schimba cariera. Începutul de an este șansa ideală pentru planificarea succesului și definirea obiectivelor.

Înscrieți-vă la BusinessAcademy la cel mai mic preț Foto: LINK Academy

Acesta este momentul perfect ca să folosiți energia pozitivă de sărbătoare și să luați decizii care vor face anul următor mult mai calitativ decât cel precedent. Ca să aveți cât mai mult succes, BusinessAcademy a decis să vă ofere cele mai mici prețuri la înscrieri și să ofere simultan școlarizarea care nu doar că vă va schimba anul următor, ci întreaga viață.

Anul Nou – cea mai bună șansă să faceți o schimbare în afaceri

Anul Nou începe cu o ofertă care poate fi cea mai bună decizie a voastră de acum. BusinessAcademy permite înscrieri la cel mai mic preț pe parcursul anului până pe 4 ianuarie, iar școlarizarea pentru cele mai bine plătite și cele mai căutate cunoștințe și abilități de afaceri le puteți începe la un preț destul de mic – de doar 899 euro sau 50 euro pe lună, dacă alegeți plata în rate.

Aceasta este șansa unică să vă schimbați cariera în 2023, să vă asigurați succesul și poate chiar să deveniți un manager, antreprenor, manager de PR sau HR în acest an.

Nu permiteți ca anul următor, în această perioadă, să vă uitați în urma voastră și să vedeți o mulțime de șanse ratate. Nu permiteți să vă dezamăgiți când veți înțelege că nu v-ați îndeplinit planurile de care v-a separat un singur pas.

Alegeți domeniul de afaceri unde v-ați descurca cel mai bine

La alegerea carierei este important să vă gândiți la domeniile care corespund cel mai mult intereselor voastre, pentru ca, pe lângă un câștig foarte bun și șanse de a găsi ușor un job, să vă placă ceea ce faceți.

Oferta de Anul Nou BusinessAcademy vă oferă posibilitatea să începeți construirea unei cariere de succes în cele mai bune condiții, la unul din cele 12 programe: Executive Business Program, Human Resource Management, Management, Marketing and Marketing Management, Sales and Sales Management, Financial Management, Project Management, Business Administration, Entrepreneurship, Public Relations, International Business, Investment Management and Stock Exchange.

Școlarizându-vă la unul dintre aceste programe, veți dezvolta abilitățile care vor avea un spectru larg de aplicare pe piață, motiv pentru care nu veți aștepta niciodată după un job. De voi depinde să alegeți departamentul care vă reprezintă cel mai mult și, în mai puțin de un an de zile de la începutul școlarizării, să deveniți un expert calificat.

Certificate internaționale ca dovadă a cunoștințelor dobândite

Programul BusinessAcademy este autorizat oficial de către Departamentul pentru Examinări Internaționale din cadrul Cambridge University, fapt care vă oferă posibilitatea de a dobândi după școlarizare Cambridge International A & AS Level Business, unul dintre cele mai apreciate certificate de afaceri pe un an de zile.

Mai există certificate din domeniul de marketing și management ICM și IQN și multe alte certificate recunoscute pe plan internațional.

Astfel veți obține dovada privind cunoștințele asimilate și veți deveni un expert calificat care se va deosebi foarte repede de concurență și va ajunge la jobul dorit. Diplomele și certificatele obținute după perfecționarea cu succes în cadrul acestei instituții sunt recunoscute la nivel internațional, ceea ce vă va deschide ușa și marilor companii globale.

De aceea încetați cu amânarea și faceți primul pas către îndeplinirea obiectivelor pentru 2023! Să reamintim, oferta pentru înscrieri la BusinessAcademy la cele mai mici prețuri durează doar până pe 6 ianuarie și vă puteți înscrie la următorul link.

