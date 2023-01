ESENTIAL Duminică, 01 Ianuarie 2023, 19:17

HotNews.ro

ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei şi Arhiepiscopul Craiovei, a afirmat duminică, în cuvântul după prima slujbă din acest an pe care a oficiat-o la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Dumitru” din Craiova, că salutul „La mulţi ani!” nu aparţine lumii laice, ci bisericii, pentru că se referă la Mântuitorul Iisus Hristos, „Cel care are viaţa şi veşnicia în mâna Sa”.

IPS Irineu, mitropolitul Olteniei si arhiepiscop al Craiovei Foto: Agerpres

„Această schimbare a anului nu înseamnă o transformare, ci înseamnă un pas înainte spre Împărăţia Lui Dumnezeu. Ori de câte ori spunem 'La mulţi ani!', noi ne referim la Mântuitorul Iisus Hristos, Care este stăpânul veacurilor, stăpânul timpurilor. El este acela care face ca viaţa noastră să continue şi să meargă pe această cărare a Împărăţiei. El este acela care veghează. Aşadar, acest salut nu îl facem pentru că urăm, ci îl invocăm pe Dumnezeu, pentru că de fapt spunem „La mulţi ani, să ai viaţă în dumnezeire!”. Iată semnificaţia acestui salut pe care noi îl practicăm nu numai acum în ianuarie, ci totdeauna în viaţa noastră”, le-a spus ÎPS Irineu celor prezenţi la slujba de Anul Nou, potrivit Agerpres.

Mitropolitul Olteniei a subliniat că acest salut nu aparţine lumii laice, ci bisericii, pentru că este legat de Cel care are viaţa şi veşnicia în mâna sa. „Deci noi dorim (prin acest salut, n.r.) ca cel de lângă noi să aibă mulţi ani în Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că prezentul nostru este ca o clipită. Dacă vă uitaţi la secundarul ceasului, acesta merge imediat. Deci prezentul nostru este o clipită, este între trecut şi viitor. Ceea ce înseamnă că prezentul este cadoul pe care Dumnezeu ni-l dă pentru sufletele noastre, în aşa fel încât noi, trecând din lumea aceasta, intrăm într-un veşnic prezent. Să nu zicem că acesta este un salut care aparţine lumii laice. Nu! Acest salut aparţine profund bisericii. „La mulţi ani!” este legat de Cel care are viaţa în mâna Sa, Cel care are veşnicia în mâna Sa. De aceea noi întotdeauna proclamăm Împărăţia Tatălui ş ia Fiului şi a Sfântului Duh. Aşadar trebuie să ştim şi noi ce vorbim”, a explicat ÎPS Irineu.

Întâistătătorul bisericii din Oltenia a vorbit şi despre Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos care se prăznuieşte tot la 1 ianuarie, despre care a afirmat că este o sărbătoare cu semnificaţie mai mult din lumea veche, din Vechiul Testament, „despre relaţia omului cu Dumnezeu, dar mai mult a iudeului cu Dumnezeu”, căreia i-a luat locul botezul nostru. „Ceea ce reţinem din această sărbătoare este în primul rând că Mântuitorul Hristos însuşi S-a supus legii şi El însuşi a arătat că a luat chip omenesc şi s-a tăiat împrejur fără să aibă păcat, pentru că tăierea-împrejur este simbolul păcatului. Dar Mântuitorul Hristos, pentru că nu a avut păcat, a luat păcatele noastre, a luat neputinţele noastre. Dar mai presus de toate, această tăiere împrejur este legată de botezul nostru că tăierea-împrejur a asfinţit şi a răsărit botezul. Deci Botezul este răsăritul nostru, al existenţei noastre”, a mai spus ÎPS Irineu.

La slujba din prima zi a noului an de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Dumitru” din Craiova, închinată praznicului Tăierii Împrejur a Domnului şi Sfântului Vasile cel Mare, au participat sute de credincioşi, slujba fiind oficiată ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.