Salvatorii montani au reusit să îi vadă şi să fie văzuţi de doi dintre cei patru ucraineni care au încercat să treacă graniţa în România prin Munţii Maramureşului. Doi ucraineni sunt cu fracturi la picior, iar al treilea acuză o stare de rău, a informat, duminică seara, directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş, Dan Benga. În ajutorul salvamontiştilor au venit două elicoptete SMURD trimise de şeful DSU, Raed Arafat.

elicopter SMURD in Muntii Maramuresului Foto: Captura video

"Sunt doi cu fracturi de membru inferior şi în stare de hipotermie. Din ultimele informaţii se pare că şi unul din ceilalţi doi, care era bine, a început să se simtă rău", a spus Dan Benga, potrivit Agerpres.

Duminică după-amiaza, două elicoptere SMURD, implicate în operaţiunea de salvare, au transportat pe munte una dintre echipele de salvatori.

”Vremea e potrivnica, cu ceata densă, vizibilitate sub 3 metri, temperaturi negative şi vânt. Vom reveni in functie de ceea ce se intampla in teren.

Acum 10 minute salvatorii montani din teren au reusit să îi vadă şi să fie văzuţi de doi dintre cei patru ucrainieni. Distanţa pâna la ei este de maximum 500 metri doar că in ambele părţi ale traseului sunt versanţi cu stânci făcând practic imposibilă deplasarea în siguranţă a salvatorilor montani pâna la ucrainieni”, scrie Salvamont, potrivit News.ro.

În cursul serii de sâmbătă spre duminică, salvatorii montani şi poliţiştii de frontieră au reuşit să recupereze din munte doi cetăţeni ucraineni din grupul de şase care a încercat să ajungă pe jos în România, traversând Munţii Maramureşului.

Operaţiunile de căutare au fost reluate duminică dimineaţă, însă vizibilitatea scăzută a îngreunat serios căutarea.