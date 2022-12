ESENTIAL Joi, 22 Decembrie 2022, 20:09

Preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României (ADR) Dragoş Vlad care a fost parte a delegaţiei române care a participat la o vizită de lucru în Republica Moldova, pe data de 12 decembrie, a fost oprit pentru că circula cu o maşină furată care aparţinea Guvernului, iar autoturismul a fost confiscat de către poliţie.

ADR a precizat că instituţia a fost al patrulea posesor instituţional al maşinii şi „nu avea cunoştinţă despre faptul că autoturismul figurează într-o bază de date internaţională a instituţiilor de ordine publică”. Prin urmare, în acest moment, autoturismul trece prin procedurile legale cerute de această alertă internaţională, a adăugat ADR, potrivit News.ro.

„La graniţă ne-am confruntat cu o situaţie neplăcută. Una din cele două maşini a fost verificată şi am primit informarea că există o alertă pe această maşină. Autoturismul în cauză a trecut în patrimoniul Autorităţii pentru Digitalizarea României încă din 2020, de la înfiinţarea acestei instituţii, ca urmare a preluării patrimoniului instituţiilor anterioare. Există documente în sensul ăsta, pe bază de proces verbal. Această maşină a trecut pe la patru instituţii publice. Ca urmare a unei sentinţe judecătoreşti, încă din 2017, prin care s-a confiscat acest bun, intră în patrimoniul ANAF. ANAF o valorifica cu titlu gratuit către Ministerul Comunicaţiilor, cu observaţia că a făcut parte dintr-un dosar civil. Ni s-a permis accesul mai departe pe teritoriul Republicii Moldova, cu observaţia că în momentul în care vor veni informări suplimentare voi fi notificat pentru acest fapt. Maşină am predat-o, imediat ce am primit notificarea Consulatului României în Republica Moldova, la structurile abilitate de acolo. Procedura de predare, până la clarificare, s-a întâmplat la finalul vizitei în Republica Moldova. A fost o problemă, s-a confirmat că există o alertă şi trebuie verificat cu statul de origine al acestei maşini - Italia”, a declarat Dragoş Vlad, miercuri la Antena 3.

Cum a ajuns mașina în posesia ADR / De ce nu s-a știut că este furată?

''Poliţia de Frontieră confirmă că a fost reţinută maşina persoanei în cauză, conform sarcinii Interpol. La notificarea noastră că este o alertă de căutare internaţională, pusă de către autorităţile italiene, cetăţeanul personal a prezentat autoturismul Poliţiei de Frontieră. În prezent, maşina este indisponibilizată pe teritoriul inspectoratului, până la clarificarea situaţiei şi luarea unei decizii”, a declarat pentru TVR1 Raisa Novițchi, ofițer de presă, Poliția de Frontieră Moldova.

Și la întrebarea de ce de atâția ani nimeni nu a avut habar că autovehiculul e căutat de poliția italiană, tot ADR răspunde că de vină este lipsa de digitalizare suficientă și inexistența unui sistem care să permită interconectarea bazelor de date gestionate de statul român cu cele ale statelor membre UE.

Rolul ANAF

În realitate, mașina a fost primită gratuit de la ANAF, care o avea din 2017 ca urmare a unei decizii judecătorești. La rândul ei, nici această instituție nu știe care sunt motivele pentru care autoturismul este înregistrat în sistemele din afara țării ca fiind furat.

„ANAF, prin Direcția Executări Silite Cazuri Speciale, duce la îndeplinire măsurile asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită în cazurile speciale de executare silită care fac obiectul hotărârilor judecătorești pronunțate în materie penală, precum și în alte cazuri stabilite prin ordin al președintelui ANAF, respectiv de valorificare a bunurilor sechestrate și/sau confiscate în materie penală, precum și a celor confiscate în materie civilă, prin modalitățile prevăzute de lege, inclusiv de coordonare și monitorizare a modalităților de executare silită și valorificare.

Direcţia operativă de valorificare bunuri confiscate (D.O.V.B.C.) din cadrul D.G.E.S.C.S. are atribuţii în domeniul valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, atât în materie penală, cât şi în materie civilă, în condiţiile O.G. nr. 14/2007 privind reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În sensul prevederilor art. 2 lit. a) din O.G. nr. 14/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin organ de valorificare se înţelege D.O.V.B.C. din cadrul D.G.E.S.C.S., prin structurile sale teritoriale cu atribuţii de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

Prin sentința penală nr. 2253/27.02.2018 pronunțată de Tribunalul București - Secția I Penală în dosarul 16475/3/2017, definitivă prin Decizia Penală nr. 58/07.02.2018 a Curții de Apel București a fost dispusă confiscarea autoturismului marca Audi A5.

În data de 11.04.2017 autoturismul a fost predat către organul de valorificare competent, acesta urmând procedura de valorificare prevăzută de O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și H.G. nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 14/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 27.11.2018 autoturismul a fost transmis către Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de legislație și reglementare în domeniul activelor statului în vederea atribuirii cu titlu gratuit. Urmare convocării Comisiei Interministeriale constituite la nivelul Secretariatului General al Guvernului, acesta a fost atribuit cu titlu gratuit către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și predat în data de 27.02.2019.

La nivelul ANAF nu sunt cunoscute motivele pentru care autoturismul este înregistrat în sistemele din afara țării ca fiind furat.”, se arată în comunicatul de presă al instituției trimis TVR 1.