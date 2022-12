ESENTIAL Joi, 22 Decembrie 2022, 13:17

Smile Media

„Numărul de locuri de muncă pentru roluri din sfera sustenabilității a crescut cu o rată anuală de 8%, între 2015 și 2021, în timp ce numărul de specialiști cu doar 6%”

Bogdan Putinică Foto: Climate Change Summit

Interviu cu Bogdan Putinică – General Manager, Microsoft România

Poluarea mediului înconjurător și sustenabilitatea sunt subiecte de un real interes pentru întreaga lume. Acestea pot influența semnificativ calitatea vieții noastre, motiv pentru care este important să încercăm să găsim soluții prin care să reducem amprenta de carbon și să ne desfășurăm activitatea generând un impact cât mai redus asupra planetei.

Tehnologia poate aduce o contribuție semnificativă în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate ale organizațiilor din întreaga lume, iar modalitățile pe care le avem la dispoziție pentru a înlesni tranziția spre un viitor verde sunt descrise în rândurile de mai jos, un interviu cu Bogdan Putinică – General Manager, Microsoft România.

Compania Microsoft s-a angajat, acum câțiva ani, ca până în anul 2030, să reducă la zero emisiile de dioxid de carbon pe care le generează. Care sunt măsurile pe care le aveți în vedere pentru a reuși acest lucru?

Bogdan Putinică: În anul 2020, compania Microsoft a început un proces care vizează transformarea activității și proceselor sale, astfel încât acestea să se alinieze standardelor și provocărilor în materie de sustenabilitate și în ceea ce privește mediul înconjurător. Ne propunem să accelerăm progresul către un viitor mai durabil prin reducerea amprentei de carbon pe care o generăm la nivelul mediului, accelerând și activitatea departamentelor noastre de cercetare, ajutându-i pe clienții și partenerii noștri de afaceri să dezvolte soluții durabile și încurajând crearea de politici care să susțină sau care să aducă beneficii mediului înconjurător.

Încercăm să ne reducem amprenta de carbon, dar și să maximizăm, în același timp, avantajele și beneficiile aduse de soluțiile digitale pe care le dezvoltăm. Într-adevăr, ne propunem ca, până în anul 2030, să reușim să nu mai generăm deloc în atmosferă emiisii de dioxid de carbon, iar până în anul 2050 să eliminăm echivalentul emisiilor de dioxid de carbon pe care Microsoft le-a generat, încă de la înființarea sa, în anul 1975. Acesta este contextul în care compania a lansat, la nivel global, inițiativa Microsoft Cloud for Sustainability – un serviciu de cloud, care va permite o transformare mai rapidă și mai amplă a organizațiilor aflate în diferite etape ale călătoriei lor spre sustenabilitate. Așadar, prin intermediul Microsoft Cloud for Sustainability, ne propunem să ajutăm companiile (parteneri de afaceri și clienți) să-și gestioneze țintele în materie de sustenabilitate. Prin Microsoft Cloud for Sustainability, organizațiile au posibilitatea de a unifica datele și informațiile și de a construi infrastructuri IT mai sigure și mai durabile.

Cu alte cuvinte, prin unificarea datelor și a informațiilor, acestora le va fi mai ușor să înregistreze, să raporteze și să reducă impactul asupra mediului, datorită conexiunilor de date tot mai automatizate. Soluția centralizează date care anterior erau disparate într-un format comun, astfel că organizațiile pot să aibă o imagine completă asupra impactului atribuit emisiilor pe care le generează. În același timp, având infrastructuri IT mai sigure și mai durabile, organizațiile își pot reduce, într-adevăr, impactul asupra mediului și, mai ales, pot crește valoarea afacerilor atunci când înlocuiesc instrumente, sisteme sau activități cu opțiuni mai eficiente.

În plus,încercăm să venim în sprijinul clienților și partenerilor noștri de afaceri, astfel încât aceștia să-și îndeplinească obiectivele climatice. Punem constant la dispoziția lor resurse, informații și soluții digitale – inclusiv din sfera inteligenței artificiale și pentru managementul datelor. Investim și în inițiative prin care să accelerăm inovația facilitând accesul la soluțiile de inteligență artificială – un exemplu este programul AI for Earth, în care investim 50 de milioane de dolari și în cadrul căruia au fost derulate (din 2017 și până în prezent) 950 de proiecte și a fost creat un număr de peste 20 de soluții, cu aplicabilitate și impact la nivel global. Totodată, susținem politicile care vizează reducerea amprentei de carbon, gestionarea eficientă a ecosistemelor planetei, încurajarea consumului de energie din surse regenerabile, care nu generează poluare.

Care sunt provocările care vizează industria de IT, în raport cu standardele de sustenabilitate?

Bogdan Putinică: Traficul de date și cererea pentru servicii digitale, inclusiv cele de cloud, au o traiectorie ascendentă și ne așteptăm ca aceasta să se mențină și pe viitor.Cererea crescută de servicii cloud generează, la rândul său, nevoia de a crește capacitatea și/sau numărul centrelor de date, iar asta se traduce printr-un consum mai mare de energie și apă. Aceasta este una dintre provocările pe care le identific: trebuie să mărim capacitatea centrelor de date și să accelerăm dezvoltarea economiei digitale, deblocând oportunități economice incluzive, dar fără a afecta planeta, încercând să o protejăm.

Microsoft investește în activități de cercetare și dezvoltare din care să rezulte soluții prin care putem să reducem emisiile de carbon generate de centrele noastre de date. Una dintre direcțiile în care ne propunem să acționăm vizează reducerea consumului de apă la nivelul centrelor de date cu până la 955 până în anul 2024, adică echivalentul a aproximativ 5,7 miliarde de litri de apă anual. Încercăm astfel să eliminăm consumul de apă din zone precum Amsterdam, Dublin, Virginia, Chicago și Arizona cu până la 60%. O altă direcție vizează propiectarea și construcția centrelor de date, astfel încât acestea să aibă o amprentă de carbon cât mai mică, încă de la bun început. Ne propunem asta pentru că emisiile de dioxid de carbon asociate materialelor și activității de construcții generează cel puțin 11% din totalul gazelor cu efect de seră din atmosferă. Printre materialele cu cel mai mare grad de poluare se numără betonul și oțelul, astfel că noi, la Microsoft, încercăm să folosim pe cât de mult posibil materiale de construcții ecologice. La acestea se adaugă și faptul că achiziționăm energie electrică din surse regenerabile, pentru centrele noastre de date.

Care sunt provocările pe care le identificați, la nivel global, nu doar în sectorul IT, în ceea ce privește sustenabilitatea?

Bogdan Putinică: Cred că una dintre provocări vizează competențele deținute de forța de muncă. Vorbim adesea despre competențele digitale care sunt foarte importante în economia digitală, dar ele nu sunt singurele asupra cărora trebuie să ne îndreptăm atenția. Raportul Closing the Sustainability Skills Gap, pe care Microsoft l-a publicat recent, indică apariția unor noi categorii de joburi în aria sustenabilității. La nivel global, este nevoie de și mai mulți angajați care să aibă cunoștințe și abilități în acest domeniu. Numărul de locuri de muncă pentru roluri din sfera sustenabilității (“green jobs”) a crescut cu o rată anuală de 8% dintre 2015 și 2021, în timp ce numărul de specialiști (“talent pool”) cu doar 6%.

Potrivit aceluiași raport, este necesar ca angajații din prezent să se perfecționeze în direcții care țin de măsurarea amprentei de carbon și de neutralizarea emisiilor de gaze cu efect de seră. În plus, va fi necesar ca ei să îmbine cunoștințele din sfera STEM cu cele din alte domenii, pentru a putea gândi soluții care să răspundă provocărilor din prezent și viitor, în acest domeniu.

Ce putem face, concret, pentru a închide acest deficit de forță de muncă?

Bogdan Putinică: În primul rând, ar trebui ca toate părțile implicate să colaboreze și să identificăm împreună premisele de la care trebuie să pornim, ca urmare a unei analize ample a datelor și a informațiilor care ne arată modul în care evoluează piața muncii, cerințele și competențele pe care le presupun noile joburi din aria sustenabilității. Este important și ca angajatorii să înțeleagă importanța proceselor de training, să le adauge pe lista priorităților lor și să pună la dispoziția angajaților resurse și programe prin care aceștia să își poată dezvolta competențele în linie cu tendințele din piață.

Microsoft consideră că poate contribui la închiderea acestui decalaj și își propune să lucreze îndeaproape cu partenerii săi pentru a dezvolta noi materiale de învățare, care vor fi disponibile în Microsoft Sustainability Learning Center, venind în acest fel în sprijinul organizațiilor. Tot în acest scop, dezvoltăm și parteneriate cu diferite organizații non-guvernamentale, prin care să încurajăm și angajații să urmeze traininguri în urma cărora să își dezvolte abilitățile profesionale în materie de sustenabilitate. Acestea sunt doar câteva dintre modalitățile prin care vrem să contribuim la reducerea decalajului de competențe în domeniu.

Care sunt beneficiile sau avantajele pe care digitalizarea le poate aduce în materie de sustenabilitate?

Bogdan Putinică: La începutul acestui an, Microsoft a lansat Digital Futures Index – o cercetare realizată la nivelul a 16 țări din Europa, inclusiv România, care își propune să evalueze nivelul de digitalizare din regiunea Europei Centrale și de Est, analizând mai multe categorii de dezvoltare digitală și corelând diferiți indicatori.

Cercetarea noastră arată că nivelul de digitalizare al unei țări (inclusiv abilitățile digitale ale cetățenilor săi) sunt strâns corelate cu rezultatele economice și societale, incluzând inovația, productivitatea, nivelul salariului mediu sau calitatea mediului înconjurător, spre exemplu. Mai exact, în statele puternic digitalizate, gradul de inovație și de productivitate este mai mare, economiile sunt mai dezvoltate și mai competitive, nivelul de trai este mai ridicat, iar gradul de poluare este mai scăzut. Inovația este, așadar, cheia către un viitor mai bun și mai durabil, iar digitalizarea sectorului public joacă un rol de catalizator în crearea condițiilor pentru o creștere economică impulsionată de tehnologie. Având în vedere această direcție, este evident că investițiile în soluțiile digitale și în dezvoltarea competențelor cetățenilor ar trebui să fie prioritare.

În Digital Futures Index găsim peste 50 de corelații între procesul de transformare digitală și impactul său în materie de sustenabilitate. Cea mai evidentă corelație este cea dintre cheltuielile cu tehnologia și nivelul de competențe digitale al cetățenilor. Dar, așa cum spuneam, și digitalizarea serviciilor publice joacă un rol important în ceea ce privește încurajarea populației în a-și perfecționa competențele digitale, iar acest lucru contribuie la reducerea gradului de poluare (încurajează cetățenii să apeleze la soluții digitale și să integreze tehnologia tot mai mult în activitățile lor cotidiene). Astfel, vom putea accelerarea tranziția către o economie verde și un mediu înconjurător mai puțin poluat. Tehnologia, în special platformele de cloud, facilitează inovația și ne ajută să atingem mai ușor și mai rapid obiectivele de sustenabilitate.

Care sunt planurile sau obiectivele pe care le aveți în vedere pentru viitor, legate de sustenabilitate?

Bogdan Putinică: Pe lângă atingerea obiectivelor noastre din această sferă, ne angajăm să contribuim în continuare la îndeplinirea țintelor colective de sustenabilitate, lucrând alături de toți ceilalți actori implicați în procesul de tranziție către o economie verde, un mediu înconjurător mai curat și mai puțin poluat și un viitor mai bun pentru noi toți. Vom continua să dezvoltăm soluții digitale care să faciliteze această tranziție și să încurajăm companiile care ne sunt clienți și parteneri de afaceri să-și transforme operațiunile și infrastructurile în unele sustenabile, cu impact cât mai redus asupra mediului.

Ne aflăm într-un moment foarte important, în care așezăm bazele viitorului. Rolul fiecăruia dintre noi este esențial. Dar, la fel de important este să înțelegem că investițiile în infrastructura digitală și de cloud sunt în strânsă legătură cu rezultatele economice, sociale și cu un impact cât mai redus asupra mediului înconjurător, așa cum precizam și mai sus. Vom continua să promovăm procesul de digitalizare drept modalitatea prin care putem valorifica mai ușor oportunitățile, putem fi mai bine pregătiți în fața provocărilor din prezent și putem dezvolta soluții eficiente pentru viitor.

De altfel, aceasta este și datoria Microsoft: de a aduce tehnologia pe care o dezvoltăm și experiența specialiștilor săi mai aproape de fiecare dintre noi, oameni sau companii, pentru ale utiliza și implementa apoi într-un mod inovator, construind în jurul nostru o lume sustenabilă, fără emisii de carbon, care să afecteze cât mai puțin mediul înconjurător.

Microsoft România a fost, în luna octombrie, partener al Climate Change Summit, cel mai important eveniment dedicat soluțiilor la schimbările climatice din România și CEE.