Este fără doar și poate, cel mai urmărit eveniment din lume, fiind relativ comparabil la nivel mondial doar cu edițiile anterioare, Turul Franței sau Olimpiada de Vară.

Finală din acest an a depășit însă toate recordurile de audiență prin cablu și digital streaming. Deși cifrele oficiale FIFA nu au fost încă publicate, intensitatea, suspansul și tensiunea care s-au menținut pe întreagă durata a evenimentului sunt indicatori de necontestat. Spectatorii au avut parte atât de prelungiri, cât și de lovituri de la 11 metri iar atât fotbalistiii cât și fanii ne-au oferit un real spectacol. Evenimente de o asemenea anvergură presupun un mecanism extrem de complex în spatele organizării și a transmisiunilor live.

Echipele Adobe România asigură din culise succesul fiecărei transmisiuni live sau la cerere online, dar și înregistrate, din cadrul evenimentului.

Nu este niciun secret că în fiecare an, Adobe se parteneriază cu televiziunile de top din întreagă lume (Fox, NBC, ESPN, Discovery, CBS, Univision, SBS, NHK, TV2, etc) și pentru prima oară în acest an direct cu FIFA, prin intermediul noii platforme digitale FIFA+, pentru transmisiunile live ale evenimentelor din competiție.

Adobe pune la dispoziție cele două soluții ale sale, Adobe Analytics for Streaming Media și Adobe Primetime, ambele create în exclusivitate local, în sediul și de către echipele Adobe România, îndrumate de Ovidiu Eftimie, Sr. Director of Engineering.

Putem afirma cu mândrie că am avut o echipa de superstar-uri Adobe la acest campionat și fără de care ceea ce vedeți în timpul transmisunilor online live ale acestui campionat nu ar fi posibil -spune Ovidiu Eftimie, Sr. Director of Engineering. Soluția Adobe Primetime conține mai multe produse, toate dezvoltate integral de echipa din România. Primetime Authentication activează încă din anul 2011 în piață de TV Everywhere și oferă un cadru prin care abonații de cablu se pot autentifica și viziona conținut în orice aplicație și pe orice platformă sau dispozitiv. Produsul a stat la baza tuturor evenimentelor majore din ultimii 11 ani – Olimpiade de iarnă și de vară, Cupe Mondiale de fotbal, March Madness, SuperBowl,etc. Primetime Authentication a câștigat mai multe premii de-a lungul anilor, între care și un Primetime Emmy Engineering Award Plaque în anul 2012. Concurrency Monitoring este componentă suitei Adobe Primetime care permite definirea, monitorizarea și limitarea numărului de vizualizări simultane de conținut de pe dispozitive diferite, de către utilizatori ce folosesc același abonament.

Adobe Analytics for Streaming Media pe de altă parte, colectează și procesează informațiile despre cum este consumat conținutul de media în timp real, cu o granularitate de 10 secunde. Adobe oferă partenerilor analize și rapoarte detaliate despre cum sunt accesate și folosite serviciile lor de media de către utilizatori. În baza acestor informații, partenerii pot lua decizii strategice de business, lucru extrem de important țînând cont de audiență fără precendent și timpul limitat de transmisiune live (in medie 120 min/meci).

Campionatul găzduiește 32 echipe, iar schemă de joc susține 64 meciuri. Asta înseamnă aprox 7700 de minute, în care profitul pentru FIFA și implicit pentru companiile care cumpără drepturile de difuzare poate, și chiar ajunge, la ordinul miliardelor de dolari.

Miza este evidentă, iar partenerii Adobe trebuie să profite de posibilitatea obținerii informației în timp real, pentru a controla atât deciziile de moment, dar și deciziile strategice pentru următoarele campionate - dacă și la ce nivel aleg să investească în cumpărarea drepturilor de difuzare, de exemplu. Aceste rapoarte conțin informații de bază precum număr de vizitatori, sesiuni de playback și timpul total de vizualizare, însă și informații mult mai complexe precum concurrent viewers (numărul de vizualizări concurente), average minute audience (minutul de aur), playback time spent (număr minute consumate pe minut) urmărind distribuția pe multiple dimensiuni (platforma, canal de distribuție, tip de conținut, etc), care s-ar putea dovedi relevante în luarea unor astfel de decizii.

La acest nivel de trafic, este absolut necesar pentru partenerii Adobe că totul să funcționeze cu precizia unui ceas elvețian, iar echipa de ingineri Adobe acționează exact în acest spirit, cu responsabilitatea și profesionalismul cu care au și creat aceste două soluții. Inginerii Adobe România au reușit să gestioneze evenimentul fără întreruperi ale serviciului, în condițiile unui SLA (service level agreement) de 99,99% uptime.

Iată cum sumarizează Simona Bigeo, Software Development Engineer, experiență WorldCup:

“Indiferent dacă ești sau nu un fan fotbal, a te pregăti pentru un eveniment precum Cupa Mondială este la fel de antrenant și plin de surprize pe cât ar fi să urmărești efectiv meciurile. Cupa Mondială de Fotbal reprezintă un eveniment care aduce împreună ingineri din toate echipele Adobe din lume, cu același scop comun: de a livra cea mai bună experiență în timpul evenimentului pentru clienții Adobe. În timp ce lumea întreagă vizionează meciurile pe telefoane, tablete sau laptopuri, noi, inginerii, vedem meciurile folosind diverse mecanisme de monitorizare. În funcție de cum arată graficele, noi inginerii știm dacă este vorba de o lovitură de la 11 metri sau lovitură liberă”

2 luni de cantonament

Pregătirile încep cu mult timp înaintea evenimentului propriu-zis, și constau în discuții detaliate cu marile companii partenere pentru a stabili estimările de trafic și tipul de analiză și raportare de date dorite, continuă cu și mai multe analize și planificări detaliate a evenimentului propriu zis, setarea infrastructurii pentru a oferi suportul necesar tipului și cantității de trafic estimat, testarea riguroasă end to end a acestei infrastructurii pentru a asigura bună funcționare, urmând că pe parcursul evenimentului să se desfășoare doar o monitorizare atentă a parametrilor.

Alexandru Funduianu, Customer Succes Engineer în echipa Adobe Primetime, rememorează primul eveniment la al cărui succes a contribuit, dar ne oferă și perspectiva a ceea ce au însemnat 10 ani de muncă și învățat din fiecare experiență de acest gen:

“Primul nostru mare eveniment TV online a fost Olimpiada de vara din Londra, în 2012. Practic, am pus bazele unor noi experiențe pentru fanii sportului, dar am deschis și uși către partenerii noștri, revoluționând consumul de conținut TV în direct. Însă azi, pentru un eveniment cum e Cupa Mondială din Qatar, ne-am pregătit diferit față de acum un deceniu. Folosim deja un set de procese compunand ceea ce noi numim "event readiness", unde parcurgem toate punctele de interacțiune cu userii dar și cu clienții noștri. Cu luni înainte, începem validarea implementărilor partenerilor, ne asigurăm că infrastructură e pusă la punct și ne construim un plan de acțiune pe toată durata evenimentelor, totul pentru că cele 90 minute să se deruleze fără întreruperi. Deja procesul de on-call și monitorizarea activă sunt exersate de colegii mei.”

Un meci al numerelor mari

Doar pentru a vă face o idee despre nivelul de complexitate la care se desfășoară acest eveniment, numărul de utilizatori unici a crescut în acest an 72% pentru Adobe Primetime față de campionatul din 2018. Și în cadrul finalei campionatului cifrele au fost uluitoare în acest an, cu o creștere de 39 % al numărului de utilizatori unici.

Dacă vorbim specific de Media Analytics, numărul de sesiuni simultane pentru cel mai vizionat meci în 2022 a crescut cu 157% față de același eveniment în 2018, în timp ce pentru finală creșterea a fost de 459%.

Cifrele spun totul. Cu fiecare 4 ani care se scurg, Cupa Mondială de Fotbal devine mai interesantă din toate punctele de vedere și mai mult pentru fanii fotbalului și pentru întreagă lume implicată într-un fel sau altul. Iar Adobe România se mândrește cu faptul că angajații ei beneficiază de încrederea stakeholderilor când vine vorba de a contribui și a asigura succesul integral la acest nivel de complexitate.

Și povestea nu se oprește aici, pentru că odată cu încheierea Campionatului Mondial, inginerii Adobe se pregătesc de urmatoarul eveniment, de dată această pe continentul Nord American. Acolo, echipele vor face față unui spectacol în adevăratul sens al cuvântului.

Ne vedem la SuperBowl!

