Marți, 20 Decembrie 2022, 09:42

De la probleme mecanice, kilometraj fals sau hibe ascunse, șoferii care sunt în căutarea unei mașini second hand se confruntă cu diverse provocări atunci când își aleg automobilul și, de multe ori, își pierd încrederea în comerciant. Platforma Spotawheel încearcă să rezolve aceste probleme, oferind mașini verificate în prealabil, cu un raport complet de inspecție și posibilitatea unui test drive chiar la client acasă.

Spotawheel urmărește să inoveze piața auto second-hand din România Foto: Spotawheel

Cu o flotă de mașini din toate gamele și cu promisiunea că poți cumpăra un atutoturism exclusiv online, Spotawheel urmărește să inoveze piața auto second-hand din România.

Spotawheel a pornit de la câțiva pasionați de mașini care au încercat să identifice temerile celor care doresc să cumpere o mașină second-hand. Și de ce se teme clientul? De kilometri dați înapoi, de hibe și daune ascunse sau accidente majore care nu apar în istoricul mașinii.

Astfel a apărut serviciul Spotawheel, care în prezent deține în România un parc auto variat de peste 800 de mașini verificate de echipa de specialiști ai companiei.

“Tot românul își dorește să cumpere o mașină de la un prieten sau de la un vecin, dacă se poate. De ce? Pentru că știe mașina aia, cunoaște modul cum a fost îngrijită, știe că omu ăla n-a lovit-o.

Ei bine, noi aici încercăm să intrăm. Prin inspecția pe care o facem, vrem să-i prezentăm într-o manieră super deschisă ce s-a întâmplat cu mașina, ce am schimbat la ea și așa mai departe”, explică Alexandru Garciu, Sales Manager la Spotawheel.

Atunci când își completează lista de mașini de vânzare, Spotawheel se bazează pe o rețea de specialiști din mai multe țări europene care se duc pe teren pentru a inspecta mașinile.

Echipa Spotawheel testează cu strictețe mașinile în peste 200 de puncte pentru a-i asigura pe șoferi că respectă toate standardele de siguranță și fiabilitate. Iar pentru a le oferi clienților mai multă siguranță, mașinile Spotawheel vin la pachet cu o garanție de până la 5 ani, complet gratuită.

“Tu vezi raportul făcut pentru mașina pe care vrei să o cumperi. Și acolo e negru pe alb: asta am identificat, asta am schimbat noi, asta urmează să se schimbe, asta ar trebui reparat, dar am decis să n-o facem noi și așa mai departe.

Iar garanția noastră este foarte extinsă, în sensul în care noi acoperim o marea parte din lucrurile pe care alți comercianți auto nu le acoperă”, a menționat Alexandru.

Cum cumperi o mașină de pe Spotawheel

Există două variante rapide prin care poți să cumperi o mașină Spotawheel: fizic, dar și exclusiv online.

Clienții pot vizita direct compania la sediul din București (Sema Park), unde pot testa pe loc mașina pe care au pus ochii. Șoferii au nevoie doar de actul de identitate pentru a pleca acasă pe patru roți.

“Vrei să faci o inspecție suplimentară la un service auto anume, oricare ar fi acela? Nicio problemă. Iei mașina cu platforma și o duci la oricine vrei tu să o vadă”, a adăugat directorul de vânzări Spotawheel.

Spotawheel promite clienților și un proces de achiziție exclusiv online, care se poate finaliza cu doar câteva clickuri. Clienții pot vedea toate mașinile disponibile pe site-ul Spotawheel și pot contacta telefonic un reprezentant al companiei pentru toate detaliile.

În acest caz, Spotawheel livrează gratuit mașina direct la adresa șoferului - oriunde în țară - care are timp 14 zile să se plimbe maxim 300 de kilometri pentru a lua o hotărâre.

“Pe site vezi absolut toate detaliile despre mașină. Șoferii au acces la raportul tehnic și pot vizualiza mașina în imagini 360. Avem și o variantă mai extinsă a raportului tehnic, pe care o punem la dispoziție clienților în momentul în care sunt hotărâți să cumpere o anumită mașină. Dăm absolut toate detaliile”, spune Alexandru Garciu.

Leasing operațional pentru mai puține griji

Pe lângă metoda clasică de a deține o mașină în proprietate, compania oferă și varianta de leasing operațional, atât pentru persoane juridice dar, mai nou, și pentru persoane fizice.

Spotawheel oferă cel mai flexibil leasing operațional pentru mașini rulate fără avans, plăți fixe și libertatea de a cumpăra mașina sau a renunța la abonament oricând. Șoferii pot alege din două tipuri de abonamente - FIX sau FLEX.

Cum îi spune și numele, abonamentul FLEX este varianta flexibilă, a cărui durată variază de la 1 până la 36 de luni, șoferii având posibilitatea schimbării autovehiculului cu un altul din aceeași clasă.

Abonamentul FIX se referă la o perioadă fixă de 36 sau 48 de luni unde, la fel ca și pentru varianta FLEX, mobilitatea clientului este pe primul plan. Toate taxele și îngrijirea mașinii cad în sarcina

“Putem să spunem mai simplu că este ca o închiriere pe termen lung. Singura ta grijă este carburantul, iar de restul ne ocupăm noi”, spune Alexandru Garciu.

Spotawheel are grijă de toate aspectele de mentenanță a unei mașini: de la revizii, asigurări, schimb de anvelopele sau asistența rutieră non stop.

Abonamentul presupune o singură plată lunară, fixă și predictibilă, iar dacă te hotărăști să cumperi mașina, Spotawheel îți oferă tot suportul de care ai nevoie.

Așadar, dacă în planurile tale pentru 2023 intră și o mașină second-hand ai fie soluția cumpărării, fie cea a leasingului.

Oricum ai alege, promisiunea specialiștilor Spotawheel este că mașinile din flota prezentată clienților nu ascund secretele periculoase ale celor vândute de samsari pe la târguri.

Așa că, dacă vrei să eviți situații de tipul ”pe afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul”, cere raportul tehnic, fă un test-drive și vezi care dintre abonamentele de leasing ți se potrivește cel mai bine. În rest, numai drumuri bune!