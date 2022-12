Articol susținut de Cargus Marți, 20 Decembrie 2022, 09:12

​Un obiectiv important pentru Cargus, unul dintre cei mai mari jucători din industria de curierat din România, îl reprezintă dezvoltarea afacerii la nivel internațional, prin conectarea marilor platforme de comerț electronic cu clienții români și prin sprijinirea platformelor locale de comerț electronic care își vând produsele pe piețele internaționale. Compania a făcut deja pași în această direcție, ajungând în țări europene, cum ar fi Polonia. Acolo, Cargus a deschis prima sa unitate cross-dock, a început operațiunile de transport și a pus bazele unei echipe de vânzări. Anul viitor, Cargus va continua să se extindă în țări precum Germania, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Grecia și Bulgaria.

Cargus își va extinde și serviciul de retururi Foto: Cargus

"2022 a fost un an de dezvoltare pentru Cargus. Am construit un portofoliu matur de produse și servicii, am dezvoltat soluții digitale pentru e-commerce și am oferit o serie de soluții logistice, de la depozite moderne și până la noi opțiuni de livrare, precum rețeaua națională Out of Home. Am făcut toate acestea prin investiții semnificative și eforturi consistente. Acum, este timpul să împingem lucrurile înainte. Ca parte a misiunii noastre de a oferi o experiență de calitate clienților și de a ne consolida poziția în România, ne vom extinde amprenta, atât pe piața internă, cât și pe cea internațională, vom dezvolta noi instrumente și servicii digitale și vom construi un sistem integrat, care va ajuta comercianții focusați pe creștere și evoluție să își dezvolte afacerile", spune Yannick Mooijman, CEO Cargus.

Pentru 2023, Cargus estimează o creștere cu 13% a volumelor livrate în 2022, față de anul anterior. Această dezvoltare a business-ului a fost susținută de investiții consistente în extinderea rețelei Out of Home, în deschiderea de noi depozite logistice, în furnizarea unui portofoliu complex de produse și soluții pentru piața de comerț electronic și în inovațiile digitale. Investiția totală din ultimii trei ani depășește 24 de milioane de euro, în pofida contextul macroeconomic, care a avut un impact important asupra creșterii pieței de curierat.

Majoritatea segmentelor de business Cargus au avut o evoluție ascendentă în a doua parte a anului, prima parte fiind influențată de război și de provocările economice. Oferta de abonamente Cargus pentru antreprenori, lansată la finalul anului 2021, a avut o creștere impresionantă. Produsul s-a dovedit a fi o soluție extrem de atractivă pentru antreprenorii din e-commerce și este de așteptat să crească cu peste 70% până în noiembrie 2023.

Abonamentele Cargus oferă antreprenorilor o opțiune cu preț fix pentru toate coletele de până la 20 kg, fără suprataxe, reducând astfel costurile de transport. 58% dintre companii au ales un abonament de livrare pe 24 de luni, iar peste 20% au optat pentru pachete cu 100 sau 200 de colete trimise lunar. Companiile care au achiziționat abonamente Cargus activează în industrii precum FMCG (43%), auto, modă sau construcții și își desfășoară activitatea comercială în orașe precum București, Cluj, Timișoara, Ploiești sau Târgu Mureș.

Planuri pentru 2023: servicii și produse noi

În 2023, Cargus va pune accent și pe consolidarea rețelei out of home și creșterea volumelor livrate prin intermediul acesteia. Anul acesta, compania a investit în extinderea rețelei SHIP & GO - ajungând la 3.000 de locații în toată țara - și diversificarea ei - rețeaua este formată din puncte PUDO și lockere și acoperă 750 de orașe din România, mari și mici, oferind clienților săi diverse metode de plată: card, Pay by Link prin aplicația Cargus Mobile, dar și numerar. Cu ajutorul furnizorului internațional, SwipBox, Cargus și-a lansat în această toamnă propriile lockere – o inovație pe piață, o soluție complet contactless, operată prin aplicația Cargus Mobile și sustenabilă datorită bateriilor care au o durată de viață de până la 10 ani.

Tot anul viitor, Cargus își va extinde și serviciul de retururi, un instrument esențial în experiența clienților, loializare și valoare îndelungată. Serviciul va oferi clienților posibilitatea de a returna ușor și rapid un produs pe care l-au cumpărat, într-o punct SHIP & GO și prin utilizarea instrumentelor digitale.

Investiții în amprenta logistică și inovații

O parte importantă din bugetul de investiții din ultimii ani a fost dedicată optimizării logistice și aducerii rețelei la standarde înalte de excelență în livrare. Anul acesta, Cargus a lansat 3 noi depozite în spațiul logistic al partenerului CTPark: în București-Ilfov, în Constanța Business Park și în CTPark Oradea Cargo Terminal. Pentru 2023, compania intenționează să deschidă trei noi depozite logistice în Sibiu, Reșița și Slatina, fiind, astfel, prezentă în fiecare județ. Investițiile făcute în infrastructura logistică au făcut posibil pentru Cargus să aibă infrastructura necesară pentru dezvoltarea afacerilor pentru următorii 3-5 ani.

În 2022, compania s-a concentrat și pe lansarea de soluții tehnologice și digitale inovatoare, pentru a oferi clienților cea mai bună experiență de livrare, cum ar fi aplicația Cargus Mobile. Aplicația Cargus Mobile a atins un nou record de interes și utilizare pe piața românească de curierat: în primele 12 luni de la lansare, a fost descărcată de aproape 600.000 de ori de pe Google Play și App Store. Peste 100.000 dintre utilizatori au accesat aplicația mobilă cel puțin o dată în ultimele 30 de zile, iar 95% dintre aceștia au folosit toate funcționalitățile disponibile – trimitere, urmărire colet, redirecționare colet. În plus, 30% din coletele trimise de expeditorii ocazionali sunt realizate prin intermediul aplicațiilor digitale.

