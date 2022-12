Articol susținut de Digiteca Arcanum Luni, 19 Decembrie 2022, 09:21

Bucură-te de oferta Arcanum și nu rata șansa de a beneficia de pe urma unei reduceri semnificative! Cu doar câteva clickuri poți să ai acces la aproape 3 milioane de pagini de ziare. Află vrute și nevrute cu un minim efort. În plus, poți procura un abonament pentru tine sau poți face un card cadou altcuiva. De altfel, până mâine dimineață la ora 8 accesul la Digiteca Arcanum este gratuit, așa că poți începe să explorezi subiectele ce îți sunt de interes. Totuși, vei observa că abia ți s-a stârnit pofta de descoperire. Dar n-avea grijă! Până în 26 decembrie poți alege să îți faci un abonament cu 50% reducere.

Digiteca Arcanum - discount de Crăciun Foto: Arcanum Digiteca

Este perioada în care cu toții căutăm daruri pentru cei dragi. Din lipsă de timp facem cumpărăturile online. Apoi ne gândim cu emoție dacă darul va ajunge la timp. Scapă de această grijă achiziționând un abonament la Digiteca Arcanum. În doi timpi și trei mișcări poți intra în posesia cadoului. Uită de stresul cauzat de perioada de livrare. Comanzi abonamentul, îl achiți, iar în scurt timp, la ușa căsuței de e-mail îți va bate confirmarea din partea Arcanum.

Avantajul pe care ți-l aduce este că în cele câteva milioane de pagini în limba română poți căuta foarte ușor. Uită de drumul pe care ar trebui să îl faci până la o bibliotecă și de dezamăgirea trăită atunci când afli că instituția respectivă nu deține ceea ce cauți. Uită și de timpul de așteptare și de cel dedicat căutării. La noi, ziarele sunt toate în format digital. Textele articolelor sunt transformate într-un format recognoscibil de către motorul de căutare. Asta înseamnă că nu trebuie să alegi un ziar și să citești rând cu rând până găsești ceea ce cauți. Trebuie doar să introduci cuvântul-cheie în căsuța de căutare de pe pagina noastră.

Să lăsăm teoria deoparte și să trecem la un exemplu. Dacă tot se apropie sărbătoarea Nașterii Domnului, am ales să descoperim câteva colinde prea puțin cunoscute astăzi. Așa că am cerut aplicației să afișeze rezultatele referitoare la cuvintele „colindă” și „leru” Atenție! Nu am folosit diacritice pentru că algoritmul de căutare poate afișa diferite forme flexionare ale cuvântului de bază. Ce-i fain și util în Digiteca Arcanum este că fiecare rezultat conține o previzualizare a locului în care se află termenul căutat. Asta te ajută să economisești foarte mult timp pentru că poți vedea contextul și nu trebuie să deschizi fiecare dintre rezultate. Să trecem, dar, la colindele noastre!

După ce am cerut aplicației să caute, aceasta ne-a afișat 27847 de apariții. Deci, în doar câteva clipe, am restrâns căutarea de la cele 3 milioane de pagini la câteva mii de pagini. Următorul pas a fost să ne folosim de micile previzualizări, asta după ce am sortat rezultatele în funcție de dată pentru că am fost interesați de colinde cât mai vechi. Și gata! Am intrat într-o lume de altădată și ne-am deconectat de la stresul zilnic. În continuare prezentăm câteva aspecte ale colindelor asupra cărora ne-am oprit.

În Telegraful Român din 1885, nr. 132 găsim următoarea colindă:

„La o piatră neslovată

Lerui Doamne!

Şede o maică ’ngenunchiată,

Ca să nască fiu din piatră;

Fiu din piatră şi-o născut,

Mătura ’n mână i-o pus

Să măture pământul,

Pământul de gozurele

Şi ceriul de negurele.”

În Gazeta Transilvaniei din 1886, nr. 284 dăm de fragmentul acesta:

„Frunză verde-unu Domnuţu mare

Leru, Leru şî-a nostu Domnu.

Portă murgu ’n lergătore

Şi-lu duce din grajdu în grajdu

Imbie-lu cu de mâncatu

Cu grâu roşu vânturatu

Cu ferdii amesuratu,

Dup’acea l’o-adăpatu

Cu vinu roşu strecuratu

Prin cornuţulu năframii

Pe crucile săbiei. [...]”

Profită de ofertele pe care Digiteca Arcanum ți le pune la dispoziție. Nu uita că prin doar câteva clickuri te poți bucura de milioane de pagini de informație. Poți alege să îți faci ție un abonament sau să oferi un card cadou persoanei dragi. Pentru oricare dintre cele două alegeri ai opta, câștigi o călătorie în timp pe cinste! Îți reamintim că până mâine, 20 decembrie, accesul la baza noastră de date este gratuit!

