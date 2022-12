ESENTIAL Vineri, 16 Decembrie 2022, 16:29

HotNews.ro

​Ministrul Agriculturii l-a jignit pe un reporter TVR care i-a cerut părerea despre pețul de 120 de lei pentru un kilogram de jumări.

Petre Daea, ministrul Agriculturii Foto: Agerpres

„La dumneavoastră, la mărimea pe care o aveți, nu e bine să luați un kilogram de jumări, vă ajung 100 de grame”, a spus Petre Daea, vizibil iritat că reporterul l-a întrerupt în timp ce dădea declarații la un târg de produse tradiționale.

Jurnalistul TVR l-a întrebat pe ministru dacă are o problemă cu persoanele grase. „Nu am niciun fel de problemă. Am tot timpul dragoste față de oameni, indiferent cum arată, dar dumneavoastră arătați atât de bine încât vă ofer o jumară”, a răspuns Daea.

Când reporterul i-a spus „m-ați făcut gras și acum...”, ministrul Agriculturii a replicat „nu v-am făcut gras, vă fac cum sunteți”.

Ulterior, într-o intervenție la Digi 24, Petre Daea a spus că l-a sunat pe jurnalist și i-a cerut scuze reporterului și că nu a vrut să-l jignească.