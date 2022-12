ESENTIAL Vineri, 16 Decembrie 2022, 13:37

Andreas Leitner, portarul austriac de la Petrolul Ploiești, a vorbit pentru Libertatea despre trăirile sale în prima jumătate de an în România.

Atmosfera superba realizata de suporterii Petrolului Foto: fcpetrolul.ro

Ce a spus despre marele subiect Schengen: „Noi suntem oameni normali, nu deținem adevărul, dar ceea ce pot spune, sincer, este că aveți o țară cât se poate de OK. Nu știu să intru în detalii, eu pot spune că România este o țară frumoasă. Bună. Apreciez foarte mult România și pe români fiindcă au înțelegere față de străini”.

Diferența dintre România și Austria: „Viena, după cum știți, este un oraș extraordinar. Da, sunt câteva diferențe clare. Să vă zic una amuzantă. Când m-am mutat la apartament era duminică. Am aranjat cât de cât, apoi am avut un șoc când am realizat că e weekend, că n-am nimic în frigider, mă gândeam că n-am de unde să iau și o bucată de pâine. Obișnuit ca în Austria, să fie totul închis sâmbăta, duminica”.

Ce l-a impresionat la România: „Eu cred că România este modernă și europeană ca oricare țară din vestul continentului. Uite, recunosc, credeam că va fi pe „școala veche”, adică o țară învechită, undeva în estul Europei, dar văd totul dezvoltându-se într-un ritm alert. Totul crește în România, nu doar în București sau în Ploiești. Văd și eu diverse emisiuni la TV, din țară. OK, nu se poate compara acum, ca și infrastructură, cu Austria.

