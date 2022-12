Articol susținut de Danilescu Hulub & Asociații Miercuri, 14 Decembrie 2022, 09:42

Danilescu Hulub & Asociații (DHA) își consolidează poziția în piața avocaturii din România și lansează o nouă imagine de brand.

​La aproape 3 ani de la înființare, firma de avocatură Danilescu Hulub & Asociații își confirmă poziția în piață prin consolidarea unor noi arii de practică și extinderea echipei Foto: Danilescu Hulub & Asociații

În cei aproape trei ani de la înființare, societatea de avocatură și-a consolidat poziția de lider în cele trei sectoare de industrie pe care și-a propus să le abordeze integrat – transporturi, logistică și infrastructură. În această perioadă, DHA și-a extins echipa care, astăzi, este formată din 10 avocați, și a dezvoltat arii de practică suplimentare.

Lucian Danilescu și Andreea Hulub, partenerii fondatori, au cooptat și format o echipă tânără și dinamică, cu un parcurs individual excepțional pentru fiecare dintre membrii săi și își propun să continue acest proces de dezvoltare, urmând trendul ascendent.

Andreea Hulub afirmă “Rebranding-ul actual este o consecință firească a dezvoltării noastre: am crescut organic în acești ani, recrutând atât avocați seniori, cât și tineri absolvenți pe care i-am format noi. În acest fel, am putut să dezvoltăm arii de practică în care expertiza internă exista, dar preluarea unor proiecte mai mari necesita o echipă mai extinsă. În formatul extins am gestionat pentru clienții noștri proiecte semnificative de M&A, real estate și banking.”

Cu acest rebranding, imaginea firmei îmbracă o haină nouă, modernă, aliniată practicii avocaturii de business de pe continent. Dar, mai important, noul website – www.dha.ro – reprezintă o modalitate prin care clienții actuali și cei viitori, partenerii noștri, precum și avocații interesați să se alăture echipei noastre ne pot cunoaște mai bine, pot citi despre valorile în care credem, despre expertiza și proiectele noastre.

“Am programat dezvoltarea noastră pe etape pentru a atinge cel mai înalt nivel profesional prezent pe piața locală și regională. Am consolidat funcțional firma, păstrând același standard existent în marile case de avocatură. Am țintit încă de la început ca activitatea noastră să acopere asistența în tot lanțul de comerț, de la activități de producție și procesul de conformare inerent, până la transport – aerian, maritim, feroviar, rutier, intermodal – distribuție sau asigurare. Expertiza noastră extinsă în fiecare verigă din lanțul de comerț ne-a ajutat să înțelegem tendințele pieței și să oferim soluții optime și coerente în contextul global instabil pe care îl trăim astăzi. Ce ne-am propus, am reușit – am unit experiența profesională și practică a fiecăruia în domenii cheie și am cooptat o echipă de avocați excepționali, aliniați cu valorile în care credem și cu dezideratele pe care ni le-am propus. Am consolidat o echipă excelentă cu care ne mândrim și setăm acum bornele pentru dezvoltarea viitoare, urmând să păstrăm același ritm” menționează Lucian Danilescu.

Continuăm focusul pe sectoarele de transport, logistică și infrastructură, dar, în plus, cu echipa extinsă putem să adresăm și alte industrii în care partenerii firmei au acumulat o expertiză valoroasă pe care putem să o punem în serviciul clienților noștri. Adresăm sectoare precum: construcții/imobiliar, servicii medicale & farma, ospitalitate/HoReCa, economia digitală și tehnologie, agribusiness, industrii, energie și relații guvernamentale.

Ca arii de practică, expertiza cumulată a avocaților asociați și a avocaților seniori din firmă ne permite să atacăm un spectru larg de arii, de la drept societar și contracte comerciale, la fuziuni & achiziții, concurență, finanțări, piețe de capital, drept imobiliar, dreptul muncii, restructurări și insolvență.

În noua structură, societatea urmărește un plan de dezvoltare complex, cu implicarea integrală a membrilor ei în procesele de dezvoltare și promovare a societății, a ariilor de practică, a proiectelor importante, cât și a membrilor săi, individual. Anul 2022 marchează un număr de promovări în rândul membrilor echipei și rămânem deschiși în continuare la a premia ambiția, seriozitatea și implicarea colegilor noștri.

2023 urmează să fie primul exercițiu financiar și profesional în formatul extins și cu asumarea expresă a tuturor ariilor de practică anunțate odată cu noul website și noua imagine. „Privim cu încredere și entuziasm în viitor. Avem expertiza și experiența necesare și o echipă excepțională cu care să putem face lucruri mari”, declară partenerii fondatori.

