​În cadrul proiectului “De Bine”, Banca Transilvania aduce în prim-plan povestea doctorului Ioan Stoian, un medic militar specializat în obstretică - ginecologie, care în anul 1995 deschidea un cabinet militar la parterul unui bloc, după o misiune umanitară în Somalia, unde lucrase într-un spital de campanie. S-a întors în țară cu gândul să rămână, în vreme ce alți colegi aleseseră să plece în străinătate, în spitale de top.

Dr. Ioan Stoian Foto: Banca Transilvania

În ani, clinica de la parterul blocului s-a transformat într-un adevărat spital în care medicul Ioan Stoian a creat un sistem integrat unde sunt tratați pacienți cu probleme oncologice și nu numai.

Domnule doctor, aș vrea să vă întorc în ani, în timp, în acea perioadă în care ați plecat în Somalia. Erați deja medic în Spitalul Militar din România. Cum arată sistemul nostru aici și ce ați găsit în Somalia?

Dr. Stoian: Lucram atunci în Spitalul Militar, asta a fost șansa ca să pot pleca în misiunea din Somalia. Fiind în Spitalul Militar, practic ceea ce învățasem acolo transpuneam în noul spital de campanie. Abia când m-am întors și când am făcut vizite la alte spitale, mi-am dat seama că de fapt medicina acelor ani este cu totul alta decât cea pe care o aveam noi. Și atunci mi-am dorit să fac medicină la alt nivel. Asta a fost primul gând după ce m-am întors din Somalia. Vreau să fac mai întâi un cabinet de consultații, măcar de început, pe ginecologie, ceea ce eu făceam oricum la Spitalul Militar, dar la alt nivel, în care să ofer pacientelor halat de unică folosință, papuci de unică folosință. Când veneau pacientele la mine în cabinet, fiind printre primele cabinete private din București în acei ani, rămâneau uimite, cum de există așa ceva în România. La momentul ăsta, ceea ce eu spre exemplu nu am și îmi doresc în spital sunt două lucruri. Am CT, am mamografie digitalizată cu tomosinteză, care este ultima găselniță, am ecograf de top, am truse de laparoscopie în toate cele trei săli de operație, de histeroscopie... Se operează cancer de rect laparoscopic, deci suntem sus. Însă nu le-am avut de la început. Încet - încet dezvoltându-mă , am putut să am tot ceea ce îmi trebuie și spuneam adineauri, ceea ce nu am la momentul ăsta este robotul DaVinci sau alt tip de robot și sper să îl am.

Ați avut curajul să vă desprindeți de Spitalul Militar, unde conduceați secția și să treceți pe cont propriu.

Dr. Stoian: Într-adevăr a fost un mare “challenge”. A fost o provocare mare în acel moment. Eram șef de secție, colonel șef de secție, cu o poziție socială, cu o pacientură pe care să o dezvolt în timp. Dar, în tot acest răstimp, în care eu am crescut profesional și ierarhic în spital, am dezvoltat și pacientura din ce în ce mai multă, care începea să mă întrebe: "Dar nu aveți un cabinet privat?", "Nu aveți în privat unde să putem merge?" pentru că...repet, deși era cabinet militar central, condițiile de acolo nu erau deloc ceea ce trebuie. De fapt așa am plecat eu, cum spuneam, să fac medicină în privat. Nu ca business, nu să fac bani, ci am venit să fac medicină la nivelul și după dorința pe care o aveam eu și cum gândeam eu că trebuie să fie activitatea medicală. Încet-încet am dezvoltat de la cabinet la clinică, la primul spital privat din România în 2004.

Care credeți că este problema sistemului de stat din România? De ce nu reușim să îl aducem la nivelul la care ne dorim?

Dr. Stoian: Problema cea mai importantă este că nu îl punem în competiție: spitalul de stat în competiție cu spitalul privat. Sau nu neapărat să îl pună în competitie, ci să-i creeze condițiile să fie el în competiție cu el însuși. Ce înseamnă asta? Păi în momentul în care spitalul nu mai primește banii pentru plata personalului de la Ministerul Sănătații, nu mai primește banii de la Ministerul Sănătății pentru echipament. Primește bani de la Casa de Asigurări, dar este foarte puțin și indiferent dacă îi primește sau nu, merge mai departe. Deci acest spital de stat nu dă faliment. Ați auzit de spital de stat că a dat faliment până acum?

Ați simțit atunci când erați medic la spital, în sistemul de stat, că aveați aceste constrângeri?

Dr. Stoian: Da pentru că, am spus, am plecat din Spitalul Militar când eram șef de secție. Știam ce înseamnă, ce lipsuri am, știam ce nu pot să fac fiind șef de secție. Și de aia mi-am zis "ce să fac, să rămân în acest sistem în care nu pot să mă dezvolt așa cum doresc eu să fac medicină sau mă ocup în spitalul meu privat, pe care îl voi dezvolta, să fac tot ceea mi-am propus?"

Vorbeam de faptul că sistemul privat a pus o presiune totuși pe sistemul de stat și în ultimii ani am văzut o evoluție în bine a sistemului de stat.

Dr. Stoian: De ce a pus presiune?! Că își pierd doctorii. Pentru că deja și din fericire am și eu aici la mine exemple de doctori care au lucrat la stat și care nu au fost mulțumiți deloc acolo și iarăși fac paranteză, doctorii buni sunt nemulțumiți, pentru că sunt frânati să se dezvolte prin mai multe modalități. Unu', că șefii lor nu îi lasă și îi țin pe tușă. Din păcate este acest lucru, se mai întâmplă. Doi, nu au cu ce să se dezvolte. Nu au aparatură, nu au condițiile să facă ceea ce pot ei să facă și mulți s-au dus la cursuri în afară. Chiar sunt foarte buni. Dar dacă nu au ce, ce să faci? Și atunci vin în privat, unde găsesc perfect mediul să se dezvolte. Acum să fim cinstiți, România a crescut. Cu tot ce cârâim noi, că n-au făcut politicienii, că au făcut... noi suntem într-o Uniunea Europeană în care am crescut. Aveam în '90 salariu, ofițer fiind în Spitalul Militar, 100 de dolari. Atât era salariul. Veniturile la cabinetul privat în '95 erau de 200 de dolari pe lună, la început. 100 - 200 de dolari, atât era. Am crescut la o cifră impresionantă. Nu îmi vine mie să cred că spitalul a crescut până la acest nivel.

Dacă ar fi să aveți în față medicul militar din 1995, din spitalul de campanie din Somalia, ce i-ați spune?

Dr. Stoian: Să urmeze același drum pe care l-a gândit atunci.

Dr. Ioan Stoian este medic primar obstetrică-ginecologie și a fondat Royal Hospital București. Are competențe în ginecologia oncologică și specialist în masectomia cu implant mamar sincron.

Articol susținut de Banca Transilvania