Digiteca Arcanum este locul în care poți descoperi informații din ultimii 250 de ani prin intermediul a milioane de pagini digitalizate. Felurite documente istorice, ziare și reviste sunt mai aproape de tine decât ai putea crede. Chiar în clipa în care privirea ți se perindă asupra acestor rânduri poți testa serviciile noastre fără a plăti un abonament. Asta pentru că astăzi, 12 decembrie, până mâine dimineață la ora 8, accesul este liber. Iar după ce te vei convinge că nu poți absorbi toată informația într-un timp atât de scurt, vei putea opta pentru un abonament cu reducere de preț.

Digiteca Arcanum este locul în care poți descoperi informații din ultimii 250 de ani prin intermediul a milioane de pagini digitalizate Foto: Arcanum Digiteca

Ce fel de informații poți găsi în Digiteca Arcanum? Dacă tot suntem în perioada de dinaintea sărbătorii Nașterii Domnului, atât de bine înfrumusețată prin colinde străbune, hai să alegem un subiect de nișă. Să spunem că ne interesează să aflăm însemnătatea refrenului „leru-i ler”.

Am intrat pe pagina Digiteca Arcanum și în căsuța de căutare am introdus cuvântul „leru”. Nu am trecut peste toate cele 670 de rezultate, ci ne-am oprit doar asupra primelor. În câteva minute am putut descoperi, în trei publicații diferite apărute în a doua jumătate a anilor 1800, câteva opinii cu privire la ce înseamnă ler. Într-o ordine cronologică, acestea ar fi:

Lerui Doamne, Leru! apărut în publicațiaFamilia, în numărul 35 din anul 1866, scris de Alexandru Cristorianu:

„Este o colindă la românii Ardeleni, în care mai de multe ori se repetiescu cuvintele «Lerui dómne Leru». Aceste cuvinte însemnéza numele renumitului imperatu romanu Marcus Aurelius, care pe la 170 a retrasu, legiunile romane din Dacia, vedîndu că nu poate contrasta invasiunii marcomanilor și gvasilor. Și asié Dacia — afară de Dacia Aureliensis dincolo de Dunăre — și Romanii colonizați aici au răbdatu multe de la popórele selbatice; cari au devastatu câmpiile frumóse, au mânatu turmele de vite, și au subjugatu poporulu liberu. Romanulu in dîlele grele, și-aduce aminte de străbun’a libertate, și causéza pe Aurelius, de ce nu i-au aperatu de neamici. În cântecele lor, în cari și-cântă vitrég’a sórte, se tânguiau și plângeau amintiendu totudeuna numele lui Aurelius — și fiindu că sórtea acésta a duratu până în tempii mai noi — și numele Aurelius a remasu în cântecile poporului nostru strămutatu in Lerui, dómne Leru!”

Articol apărut în Gazeta Transilvaniei în numărul 85 din anul 1890:

„Poesia poporală [...] ea este fórte vechiă, decâtu ca să o putemu pune în careva dată cronologică. Este încă înnainte de epoca lui Aurelianu; nu dóră din aceea că se cântă: „Hai şi-o Leru, şi-o Leru-i Dómne!“ care refrenu póte însemna altceva, decâtu aceea că se cugetă ad̦î că însémna.”

Literatura istorică la Români pe anii 1892-3 apărut în Tribuna Sibiului în numărul 84 din anul 1895, scris de Nic. Densușianu:

„[...] Profesorul Ar. Densuşianu a scris cu o mare erudiţiune asupra refrenului colindelor române (Lerum Doamne, Doamne Leru) şi este de părere, că sub acest Ler s’ar înţelege Jupiter Liber al Românilor. Tot el ne-a dat un interesant studiu asupra colindelor române în comparaţiune cu himnele vedice.”

După cum se poate observa, părerile nu sunt tocmai consensuale. Farmecul dezbaterii stă la îndemâna ta. Dacă s-au putut afla într-un timp atât de scurt două păreri diferite cu privire la un subiect de nișă, cât de multe informații s-ar putea descoperi în cazul subiectelor de mainstream?!

Digiteca Arcanum îți pune la dispoziție, din 12 decembrie până în 13 decembrie la ora 8, în mod gratuit, aproape 3 milioane de pagini în limba română. De asemenea, dacă te abonezi la serviciul nostru astăzi vei putea beneficia de o reducere importantă.

